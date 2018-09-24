В Кишиневе расскажут о влиянии интернета на избирательные кампании

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Особенности использования Интернета и его влияние на избирательные процессы в странах обсудят в рамках круглого стола в Кишиневе во вторник, 25 сентября, известные политологи эксперты и общественные деятели.

© Sputnik / Евгений Биятов Личный опыт: как бороться с интернет-зависимостью детей

Мероприятие организует кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников (МИМРД) МПА СНГ.

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В работе форума примут участие Ион Мокану, доктор социологии (Институт правовых и политических исследований), Елена Кулик, магистр права, журналист, Виктор Мокану, председатель Ассоциации социологов и демографов.

Участники круглого стола рассмотрят следующие темы: "Интернет как форма политического влияния на электорат (социологический анализ), "Функции и особенности использования Интернета в избирательных кампаниях".

В ходе дискуссии эксперты обсудят возможности использования информационных и коммуникационных функций Интернета в период избирательных кампаний, взаимосвязь между Сетью и политическими манипуляциями, влияние использования чатов, блогов и форумов на формирование мнения избирателей. Так же будет рассказано об интернет-технологиях, которые использовались во время последних парламентских и президентских выборов в Республике Молдова.

В свою очередь Виктор Мокану расскажет присутствующим о влиянии интернета на электоральные предпочтения граждан Республики Молдова. Представление этого доклада станет третьим, завершающим этапом совместного проекта Ассоциации и Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ. Первые два этапа включали в себя проведение в феврале и в сентябре текущего года социологических опросов на тему "Интернет и избирательный процесс в Республике Молдова".

В работе круглого стола так же примут участие представители парламента Республики Молдова, лидеры парламентских фракций, политических партий и социально- политических организаций, члены Центральной Избирательной Комиссии РМ, ученные Института Правовых и Политических Исследований, представители неправительственных организаций и СМИ.

Мероприятие состоится в Кишиневе по адресу ул. Зимбрулуй 10, Институт Труда, Поливалентный Зал. в 10.00, (регистрация участников — 9.30).