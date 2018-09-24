22:56 24 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.83
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Скорая помощь

Итог дня: премьер возмущен попыткой скрыть правду о гибели мужчины на улице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
164 0 0

Потребовалось вмешательство главы правительства, чтобы ответственные лица признали: в "скорой" что-то не в порядке.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. История с гибелью на улице мужчины, к которому более 40 минут ехала "скорая", обнажила серьезные проблемы в системе здравоохранения Молдовы. Виновных, скорее всего, уволят, но главный вопрос в другом — как избежать других трагических случаев из-за халатности тех, кто обязан по долгу службы спасать жизни. 

Хирурги, архивное фото
© Sputnik / Варвара Гертье
Врачи-палачи: как из-за халатности медика умерла 27-летняя женщина

Три увольнения и четыре выговора — такое наказание потребовал премьер республики Павел Филип для виновных в смерти 65-летнего мужчины, который скончался на улице Леха Качинского в центре Кишинева, так как "скорая" приехала на вызов лишь спустя 45 минут.

Глава правительства считает этот случай возмутительным. Он также рассказал, что столкнулся с попытками уйти от ответственности и переложить вину за случившееся на прохожих, которые якобы не смогли объяснить диспетчерам "скорой" всю серьезность ситуации.

Более всего шокирует даже не попытка чиновников снять с себя ответственность, а откровенная дезинформация, которую пытались "скормить" премьер-министру.

"Видел попытки предоставить ложную информацию, которую оказалось легко опровергнуть. Потому что некоторые забыли о том, что на автомобилях установлены системы GPS. Не аргумент и то, что не хватает машин, потому что в тот момент было четыре свободных авто, находившихся в центре скорой помощи, и еще десять — в столичном секторе центр", — заявил глава кабмина.

Больница
CC0 / Pixabay / sarcifilippo
Правительство нашло электронную управу на врачей-рвачей

В итоге Павел Филип потребовал уволить заместителя директора больницы скорой помощи, который непосредственно отвечает за деятельность "скорой" в Кишиневе, а также главврача диспетчерского управления, заместителя директора по логистике, заместителя директора единой службы спасения 112, а также госсекретаря министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, ответственного за медицинскую помощь. 

Судя по словам премьер-министра речь идет о настоящей "круговой поруке" ответственных лиц, которые тормозили начало расследования. "Для того, чтобы началось это расследование, потребовалось мое вмешательство. И только после меня подключились ответственные за это люди", — сказал Филип.

По теме

Врачи-рвачи, или Как бороться с коррупционерами в белых халатах
Врач с почетным званием организовал схему по вымогательству денег с пациентов
Теги:
скорая помощь, халатность, Павел Филип, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Белым медведям грозит вымирание
Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться