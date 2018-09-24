Итог дня: премьер возмущен попыткой скрыть правду о гибели мужчины на улице

Потребовалось вмешательство главы правительства, чтобы ответственные лица признали: в "скорой" что-то не в порядке.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. История с гибелью на улице мужчины, к которому более 40 минут ехала "скорая", обнажила серьезные проблемы в системе здравоохранения Молдовы. Виновных, скорее всего, уволят, но главный вопрос в другом — как избежать других трагических случаев из-за халатности тех, кто обязан по долгу службы спасать жизни.

Три увольнения и четыре выговора — такое наказание потребовал премьер республики Павел Филип для виновных в смерти 65-летнего мужчины, который скончался на улице Леха Качинского в центре Кишинева, так как "скорая" приехала на вызов лишь спустя 45 минут.

Глава правительства считает этот случай возмутительным. Он также рассказал, что столкнулся с попытками уйти от ответственности и переложить вину за случившееся на прохожих, которые якобы не смогли объяснить диспетчерам "скорой" всю серьезность ситуации.

Более всего шокирует даже не попытка чиновников снять с себя ответственность, а откровенная дезинформация, которую пытались "скормить" премьер-министру.

"Видел попытки предоставить ложную информацию, которую оказалось легко опровергнуть. Потому что некоторые забыли о том, что на автомобилях установлены системы GPS. Не аргумент и то, что не хватает машин, потому что в тот момент было четыре свободных авто, находившихся в центре скорой помощи, и еще десять — в столичном секторе центр", — заявил глава кабмина.

В итоге Павел Филип потребовал уволить заместителя директора больницы скорой помощи, который непосредственно отвечает за деятельность "скорой" в Кишиневе, а также главврача диспетчерского управления, заместителя директора по логистике, заместителя директора единой службы спасения 112, а также госсекретаря министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, ответственного за медицинскую помощь.

Судя по словам премьер-министра речь идет о настоящей "круговой поруке" ответственных лиц, которые тормозили начало расследования. "Для того, чтобы началось это расследование, потребовалось мое вмешательство. И только после меня подключились ответственные за это люди", — сказал Филип.