Пока вы спали: в Лондоне умер продюсер "Звёздных войн", а в СНГ раскрыли планы террористов

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik."Исламское государство"* хочет создать "халифат" в Центральной Азии, рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков, отмечает РИА Новости. © Sputnik / Kirill Kallinikov В Молдову пришла настоящая осень: точный прогноз погоды на 25 и 26 сентября

Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений "Иссык-Куль — Антитеррор-2018".

По его словам, боевики также пытаются активизировать "спящие джамааты (ячейки. — Прим. ред.)" в регионе.

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и странах СНГ только усиливаются и принимают долговременный характер.

В Молдову везут мощи Святого Пантелеймона: где можно поклониться святыне>>> © Sputnik / Пойсик: о главных итогах молдо-российского экономического форума

Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в 81 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Associated Press Самое древнее животное нашли на берегу Белого моря - видео

Ноябрьский фьючерс на бирже в Лондоне подорожал в понедельник на 3,4% — до 81,43 доллара за баррель. Последний раз цена североморской смеси была выше 81 доллара 12 ноября 2014 года.

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов выросла на 1,14%, до 71,89 доллара за баррель.

Цены на сырье ускорили темпы роста на фоне итогов заседания в Алжире министерского комитета ОПЕК+, отказавшегося пойти навстречу Дональду Трампу в вопросе увеличения добычи ради снижения цен на нее, пишет РИА Новости.

Умер продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц

Американский кинопродюсер и режиссер, продюсер фильмов "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет, отмечает РИА Новости.