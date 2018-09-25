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Террор, архивное фото

Пока вы спали: в Лондоне умер продюсер "Звёздных войн", а в СНГ раскрыли планы террористов

© Sputnik / Collage
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (102)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik."Исламское государство"* хочет создать "халифат" в Центральной Азии, рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков, отмечает РИА Новости.

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Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений "Иссык-Куль — Антитеррор-2018".

По его словам, боевики также пытаются активизировать "спящие джамааты (ячейки. — Прим. ред.)" в регионе.

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и странах СНГ только усиливаются и принимают долговременный характер. 

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Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористы пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для того, чтобы дестабилизировать обстановку, добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в 81 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Ноябрьский фьючерс на бирже в Лондоне подорожал в понедельник на 3,4% — до 81,43 доллара за баррель. Последний раз цена североморской смеси была выше 81 доллара 12 ноября 2014 года.

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов выросла на 1,14%, до 71,89 доллара за баррель.

Цены на сырье ускорили темпы роста на фоне итогов заседания в Алжире министерского комитета ОПЕК+, отказавшегося пойти навстречу Дональду Трампу в вопросе увеличения добычи ради снижения цен на нее, пишет РИА Новости.

Умер продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц

Американский кинопродюсер и режиссер, продюсер фильмов "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет, отмечает РИА Новости.

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Самое интересное за ночь (102)

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события минувшей ночи, пока все спали, Молдова, Кишинев, Общество
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