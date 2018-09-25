Опасный вирус в Молдове: правительство берет ситуацию под контроль

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Правительство Молдовы решило объявить бой африканской чуме свиней и внесло поправки в ряд местных законов. К настоящему времени в республике зарегистрировано 15 вспышек этого вируса. В связи с этим чиновники разработали комплексный план по обеспечению экономической безопасности страны.

© Sputnik / Константин Чалабов Чума расползается по Молдове — это самая обширная эпидемия со времен войны

Таким образом, власти посчитали нужным продлить с 26 февраля до 31 июля 2019 года период охоты на кабанов, лис и шакалов.

Кроме того, предлагается увеличить и квоты на охоту на диких свиней, в том числе в зонах, находящиеся под охраной государства. Соответствующая мера предложена для сокращения численности кабанов в целях защиты домашних животных и сельскохозяйственных структур, а также для предотвращения ущерба, который могут понести местные производители.

Также утверждены поправки в типовое положение о водно-болотных угодьях международного значения. Подобные изменения позволят охотиться на кабанов, шакалов и лис в случае распространения инфекционных заболеваний.

Молдова потратит миллион на борьбу с африканской чумой свиней>>>

Члены кабинета министров проголосовали и за положение о пересечении государственной границы товаров под контролем Национального агентства продовольственной безопасности. Речь идет о проекте, который включает директивы ЕС о списках животных и продуктов, подлежащих контролю на госгранице.

План действий по борьбе и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы принят комиссией по чрезвычайным ситуациям по инициативе премьера стран Павла Филипа. В соседних странах, где был выявлен этот вирус, доказали, что дикие кабаны — один из основных источник распространения болезни.