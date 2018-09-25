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Полиция

Стоп, гонщики: полиция Кишинева вышла на дороги с радарами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Водители, не гоните: на каких трассах за скоростью передвижения автомобилей будут следить экипажи НИП с радарами.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 25 сентября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:

Эвакуация автомобиля
© Sputnik / Андрей Рудаков
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— M 1/R 3: Яловенский район;

— M 5/R 1: Страшенский район;

— R 2/R 30: Новоаненский район;

— R 1: Кишинев — Унгены, 128-70, 40 — 70 — 128 км;

— M 5: Крива —Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 194 — 224 км;

— R 25: Буковэц — Ниспорень;

— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M 1, 18 — 42 км, 13 — 21 км;

— R 33/ R 34/ G 98: Хынчештский район;

— R 3/ M 3: Чимишлия.

— R 34: Хынчешты — Леова;

Служба InfoTrafic призывает водителей соблюдать скорость движения согласно предписаниям ПДД.

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Теги:
скорость, радары, полиция, Национальный инспекторат по патрулированию, Молдова
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