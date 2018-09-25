Стоп, гонщики: полиция Кишинева вышла на дороги с радарами

Водители, не гоните: на каких трассах за скоростью передвижения автомобилей будут следить экипажи НИП с радарами.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 25 сентября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:

© Sputnik / Андрей Рудаков Авто-хамы в Кишиневе плодятся с катастрофической скоростью

— M 1/R 3: Яловенский район;

— M 5/R 1: Страшенский район;

— R 2/R 30: Новоаненский район;

— R 1: Кишинев — Унгены, 128-70, 40 — 70 — 128 км;

— M 5: Крива —Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 194 — 224 км;

— R 25: Буковэц — Ниспорень;

— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M 1, 18 — 42 км, 13 — 21 км;

— R 33/ R 34/ G 98: Хынчештский район;

— R 3/ M 3: Чимишлия.

— R 34: Хынчешты — Леова;

Служба InfoTrafic призывает водителей соблюдать скорость движения согласно предписаниям ПДД.