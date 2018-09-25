Стоп, гонщики: полиция Кишинева вышла на дороги с радарами

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 25 сентября, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:
— M 1/R 3: Яловенский район;
— M 5/R 1: Страшенский район;
— R 2/R 30: Новоаненский район;
— R 1: Кишинев — Унгены, 128-70, 40 — 70 — 128 км;
— M 5: Крива —Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 194 — 224 км;
— R 25: Буковэц — Ниспорень;
— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M 1, 18 — 42 км, 13 — 21 км;
— R 33/ R 34/ G 98: Хынчештский район;
— R 3/ M 3: Чимишлия.
— R 34: Хынчешты — Леова;
Служба InfoTrafic призывает водителей соблюдать скорость движения согласно предписаниям ПДД.