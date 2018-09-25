Опять реорганизация: в Молдове преобразуют два крупнейших ведомства

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Полномочия Национального Агентства в области энергетики (НАРЭ) значительно расширятся. Теперь оно будет заниматься не только утверждением тарифов на энергоносители для физических и юридических лиц, но и вопросами энергетики в целом. Соответствующие поправки в законодательство утвердил кабмин на очередном заседании.
Согласно нововведениям, НАРЭ сольется с Государственной энергетической инспекцией и возьмет на себя ее функции по надзору за ситуацией в данной области. Иными словами, помимо прочего Национальное Агентство в области энергетики займется контролем за соблюдением норм технической эксплуатации и безопасного использования электрических установок.
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В его функции также войдет наблюдение за тем, насколько рационально используется электро и термоэнергия во всех сферах национальной экономики. Агентство станет единственным контролирующим органом в электроэнергетическом секторе Молдовы.
Еще одним ведомством, работа которого перетерпит изменения, стало Национальное бюро статистики. Центральный офис Бюро объединят с подразделениями, имеющими аналогичные функции.
Таким образом, из 35-ти подразделений путем слияния будет образовано четыре региональных центра статистики, в которых останутся работать 702 человека.
Как отмечают в правительстве Республики Молдова, оба ведомства реорганизованы в рамках реформы центральной публичной администрации.