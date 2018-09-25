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Национальное агентство по регулированию в энергетике

Опять реорганизация: в Молдове преобразуют два крупнейших ведомства

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Общество
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Серьезные изменения в работе коснутся Национального Агентства в области энергетики и Национального Бюро статистики.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Полномочия Национального Агентства в области энергетики (НАРЭ) значительно расширятся. Теперь оно будет заниматься не только утверждением тарифов на энергоносители для физических и юридических лиц, но и вопросами энергетики в целом. Соответствующие поправки в законодательство утвердил кабмин на очередном заседании.

Работа автозаправочной станции. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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Согласно нововведениям, НАРЭ сольется с Государственной энергетической инспекцией и возьмет на себя ее функции по надзору за ситуацией в данной области. Иными словами, помимо прочего Национальное Агентство в области энергетики займется контролем за соблюдением норм технической эксплуатации и безопасного использования электрических установок.

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В его функции также войдет наблюдение за тем, насколько рационально используется электро и термоэнергия во всех сферах национальной экономики. Агентство станет единственным контролирующим органом в электроэнергетическом секторе Молдовы.

Еще одним ведомством, работа которого перетерпит изменения, стало Национальное бюро статистики. Центральный офис Бюро объединят с подразделениями, имеющими аналогичные функции.

Judge. Referee hammer and a man in judicial robes.
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Таким образом, из 35-ти подразделений путем слияния будет образовано четыре региональных центра статистики, в которых останутся работать 702 человека.

Как отмечают в правительстве Республики Молдова, оба ведомства реорганизованы в рамках реформы центральной публичной администрации.

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Теги:
расширение полномочий, нововведения, реорганизация, НАРЭ, Молдова
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