Медики: женщиной быть в Молдове смертельно опасно - вот в чем причина

Наша страна вышла в лидеры печального рейтинга по женской смертности от тяжелых заболеваний.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. У женщин Молдовы самая высокая смертность от неинфекционных заболеваний среди всех государств Европы, заявляют эксперты в отчете, опубликованном в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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Молдавские женщины в возрасте от 30 до 70 лет чаще, чем в других странах, умирают, заболев раком, из-за нарушений в сердечно-сосудистой системе, от проблем с кардиологией, при болезнях легких и от диабета.

Вероятность гибели для женщин, страдающих этими заболеваниями, в Молдове составляет 17%. На втором месте Украина (16,2%), третье место занимает Россия — (16,1%). Процент излечения лучше всего в Испании — 6%.

Мужчины в Молдове умирают реже женщин, по смертности в результате тяжелых неинфекционных заболеваний среди мужчин наша страна на четвертом месте с 34%.

На первом месте Россия — 37%, далее Беларусь, Украина и Грузия примерно с 35%. Самая низкая смертность в результате болезней у исландских мужчин — 10%.