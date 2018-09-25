Возьмут ли под контроль интернет в Молдове: что ждет страну

Интернет и избирательная кампания: какие принципы надо соблюдать в сети, и собираются ли в нашей стране контролировать молднет?

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Влияние интернета растет и очень быстро, но он никем не регламентируется, поэтому стоит внести некоторые изменения в действующее законодательство Республики Молдова.

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К такому выводу пришли участники круглого стола "Интернет и избирательная кампания", состоявшегося во вторник.

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Организаторами этого мероприятия выступили Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц (МИМРД МПА) СНГ в сотрудничестве с Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ). В работе круглого стола приняли участие представители руководства ЦИК страны, депутаты парламента, члены правительства, представители парламентских фракций, ученые и общественные деятели.

Эксперты обсудили, в частности, данные социологического опроса "Интернет и избирательный процесс в Республике Молдова", проведенного Ассоциацией социологов и демографов в период 1-12 сентября этого года. В исследовании приняли участие тысяча 191 человек из 77 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

© Sputnik / Miroslav Rotari Круглый стол на тему "Интернет и избирательная кампания"

Согласно исследованию, основным источником получения информации среди населения Молдовы продолжается оставаться телевидение, а вот на втором месте с небольшим отрывом расположился интернет.

Интернет никем не регламентируется

Отвечая на вопрос об источнике информации в электоральный период, большая часть респондентов отметила, что необходимые данные они получают из телевизионных программ и новостей, а также в интернете.

Директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу в комментарии Sputnik подчеркнул, что "не регламентировать интернет нельзя".

"Если взять не только предвыборную кампанию, но и, к примеру, здравоохранение. Люди верят всему. Надо вести просветительскую работу и регламентировать интернет в плане того, чтобы информация была достоверной. Если говорить о выборах, то все электоральные конкуренты должны быть в одинаковых условиях", — отметил собеседник агенства.

По его мнению, на данный момент интернет в Молдове никем не регламентируется.

"По итогам обсуждения мы вырабатываем рекомендации, которые передадим в адрес правительства и парламента", — сказал Штирбу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евгений Штирбу

Преимущества интернет-голосования

Заместитель директора МИМРД МПА СНГ Сергей Караваев, говоря о перспективах, выразил надежду, что в будущем возможности интернета будут использоваться для голосования.

"Сейчас очень большое движение населения по земному шару — кто-то отправляется в деловые поездки, другие — на отдых, а некоторые, будем прямо говорить, — на заработки за границу, так как дома возможности заработать нет. Получается — около 20-30% населения не принимают участие в выборах, потому что нет такой технической возможности", — заявил Караваев в комментарии Sputnik.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Караваев

По его мнению, интернет подобную возможность даст, и каждый человек, таким образом, сможет принять участие в голосовании.

"Молодежь активно пользуется интернетом, но на выборы они не особо ходят. Если в перспективе возможность проголосовать в сети появится, то молодежь будет активнее участвовать в выборах. А что такое участие в выборах? Это прежде всего формирование своего будущего", — сказал собеседник.

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Он отметил, что на сегодняшний день все эти моменты нуждаются в глубокой и, прежде всего, научной проработке.

Интернет под контроль?

Депутат парламента Молдовы от фракции демократов Сергей Сырбу заявил Sputnik, что регламентация интернета необходима.

"Ничего под контроль брать не надо, а вот регламентировать надо. Иначе у нас будут абсолютные хаос и неравные условия конкурентной борьбы. У нас на телевизионных дебатах, рекламных панно и билбордах есть определенные правила, такие же правила должны быть и на рекламу и дебаты в интернете", — сказал Сырбу.

Он напомнил основные принципы в избирательном праве — это равенство всех перед законом и финансовая прозрачность. По его мнению, регламентация интернета нужна, но только в трех элементах. Сырбу пояснил, что, во-первых, речь идет о финансовой прозрачности. Во-вторых, как отметил законодатель, необходимо предоставить равные условия всем конкурентам, а, в-третьих, надо бороться с манипуляцией, пропагандой и фейк-новостями.

"Что касается социальных сетей, то тоже нужны определенные правила, когда речь идет о платном продвижении. Во многих странах уже есть такие нормы, которые касаются платного продвижения и спонсорской поддержки. Такие регламентации нужны и нам. Не уверен, что мы это успеем сделать до следующих выборов, но на будущее такие нормы в Кодексе о выборах должны обязательно принять", — заключил Сырбу.

Что говорят в ЦИК?

Глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Алина Руссу отметила, что невозможно запретить проведение электоральной кампании, в том числе, в социальных сетях и интернете.

"Мы живем во времена, когда информационные технологии и скорость приема информации, которая происходит в обществе, развиваются интенсивно. Поэтому запрещать проведение электоральной кампании, в том числе, в социальных сетях и интернете, конечно, невозможно", — сказала Руссу.

По ее словам, с точки зрения организаторов выборов, ЦИК интересует, чтобы у абсолютно всех участников был законный доступ к этим ресурсам, а также транспарентность финансирования.