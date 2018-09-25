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исправительное учреждение

Эхо трагедии в Хынчештах: детали дела о жестоком убийстве молодого человека

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Прокурор рассказал, что произошло с полицейским и экономическим агентом, которые подозреваются в убийстве 20-летнего молодого человека Дана Осипчука в Хынчештах.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Один из двух подозреваемых в убийстве 20-летнего молодого человека — Дана Осипчука переведен из изолятора под домашний арест, заявил Sputnik начальник прокуратуры Кишинева Штефан Шаптефраць.

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© Sputnik / Rodion Proca
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В ночь на 21 июня этого года три молодых человека незаконно проникли на территорию бассейна в развлекательном комплексе в городе Хынчешты. По предварительной версии, они хотели поплавать. Владелец бассейна и начальник криминальной полиции Хынчешт организовали засаду. Выстрелы, как сообщается, произвел полицейский. По заявлению сотрудников правоохранительных органов, он выстрелил несколько раз в воздух и в сторону бассейна, где находились молодые люди. В результате Дан Осипчук от полученных огнестрельных ранений скончался по дороге в больницу. В ту же ночь правоохранительные органы задержали главу криминальной полиции в Хынчештах Иона Кожокару и экономического агента Амира Раби.

Прокуроры обвиняют полицейского в превышении служебных полномочий с использованием оружия и в умышленном убийстве Дана Осипчука, а экономического агента — в соучастии в преступлении. Позже полицейский и владелец бассейна оправдывали свои действия тем, что молодые люди проникли на территорию развлекательного комплекса незаконно.

По итогам решения суда, их обоих поместили под предварительный арест в изолятор, однако сейчас одного из них — Амира Раби — перевели под домашний арест. Последнее решение было принято судьями Апелляционной палаты Кишинева.

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Шаптефраць отметил, что решение АП окончательное и обжалованию со стороны прокуроров не подлежит.

"Мы не согласны с решением Апелляционной палаты, но не можем опротестовать его в суде. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит", — отметил прокурор.

По его словам, полицейскому грозит до 15 лет тюрьмы, а владельцу бассейна — до шести лет заключения.

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Теги:
детали дела, убийство, суд, Штефан Шаптефраць, Дан Осипчук, Хынчешты, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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