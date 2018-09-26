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Эта жительница Кишинева не знает страха: она сделала это прямо на подоконнике - фото

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В сети набирает популярность фото девушки, для которой этот трюк, является обыденным делом.

Казалось бы, ничего такого, просто она заботится о чистоте. Но дело в том, что она находилась на третьем этаже, а чистоту наводила практически полностью выйдя на подоконник с внешней стороны окна, держась за раму.

Фото "опасной уборки" выложил в сеть один из пользователей соцсетей. Он подписал его несколько ироничной фразой: "Безопасность прежде всего!".

Многих пользователей эта девушка поразила, ведь, как они отмечают, совсем не стоило подвергать себя такой опасности, поскольку есть специальные швабры именно для таких целей. 

Одна из комментирующих даже выложила фото этого приспособления.

"Есть специальные приспособления. Я этой штукой мою, короче и длиннее делается, регулируете. Не такая она дорогая. Случись что-то, обойдется очень дорого, поверьте", — написала осведомленная женщина.

Другие же отметили, что ничего особенного в поведении этой жительницы Кишинева они не видят. По их мнению, высота не столь большая, поэтому мыть окно таким образом можно вполне спокойно.

В конечном итоге, все пришли к выводу, что на какой бы высоте не находилась ваша квартира или офис, не стоит подвергать себя такой опасности, а найти иные способы навести чистоту.

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