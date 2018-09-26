Где "зависают" молдаване: какая самая популярная соцсеть в республике

Составлен рейтинг самых популярных социальных сетей в Молдове: какой из них жители нашей страны отдают наибольшее предпочтение?

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Самая популярная социальная сеть в Молдове — Facebook. Таковы данные опроса Vox Populi, проведенного Ассоциацией социологов и демографов республики.

Facebook отдают предпочтение 34% респондентов. Всего по данным исследования, в Молдове насчитывается миллион пользователей этой соцсети. При этом за три года их число увеличилось вдвое.

На втором месте расположилась соцсеть "Одноклассники", которой отдают предпочтение 26% опрошенных. Менее популярны в республике "В контакте" (5%) и Twitter (2%).

Согласно данным опроса, 28% респондентов заявили, что вообще не пользуются социальными сетями, а 5% не смогли или отказались отвечать на поставленный вопрос.

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Социологическое исследование проводилось с 1 по 12 сентября. В нем приняли участие тысяча 191 человек. Максимальная погрешность составляет +/-3%.