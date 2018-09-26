Сало - тюрьма: власти объявили бой нелегальному импорту свинины из Украины

Минюст предлагает жестко бороться с нелегальным импортом свинины из Украины: в качестве аргумента ведомство приводит вспышку африканской чумы в селе Мерены района Новые Анены - там из-за импорта запрещенных продуктов была поставлена под угрозу целая отрасль свиноводства.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. До пяти лет тюрьмы и штрафы в сотни тысяч леев могут грозить лицам, которые своими действиями способствовали распространению африканской чумы свиней и других заболеваний животных и растений. С подобными законодательными поправками в Уголовный кодекс выступило министерство юстиции Молдовы. Ведомство предлагает дополнить главу "Экологические преступления" новой статьей – "Распространение болезней животных и растений".

Физические лица, совершившие данное правонарушение, рискуют заплатить штраф в размере 550-850 условных единиц или провести за решеткой от года до трех лет. Для юридических лиц денежное наказание составит 2000-4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью вплоть до ликвидации предприятия.

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В случае, если совершенное правонарушение приведет к массовому заболеванию животных и растений, штраф для физических лиц возрастет до 1150 условных единиц, а тюремное заключение может достичь пяти лет. Экономические агенты, в свою очередь, рискуют заплатить до шести тысяч условных единиц.

© Sputnik / Игорь Зарембо Шок: африканская чума свиней бушует в селах Молдовы

Столь жесткие меры министерство юстиции оправдывает тревожной ситуацией, сложившейся в связи с распространением африканской чумы свиней в Молдове. Как отмечено в пояснительной записке к проекту, если в 2016-м году было отмечено всего две вспышки этого заболевания, то на 21 сентября текущего года их отмечено уже — 23. Не в последнюю очередь вину за происходящее ведомство возлагает на граждан, пересекающих границу с соседними странами. Несмотря на то, что в республике с 2016-го года действует запрет на импорт из Украины живых животных, семенного материала, фуража, сырой свинины и продуктов, приготовленных из нее, таможенная служба продолжает изымать запрещенный продукт.

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Только в 2017-м году ее сотрудники конфисковали около 10 тысяч тонн мяса.

По мнению разработчиков законодательных поправок, незаконно завезенные продукты — главный путь заражения африканской чумой свиней в Молдове.

В качестве примера министерство юстиции приводит вспышку в селе Мерены района Новые Анены. Из-за импорта запрещенных продуктов была поставлена под угрозу целая отрасль свиноводства, которая является одной из основных в данном населенном пункте. На ликвидацию очага заражения в Меренах было потрачено свыше 200 тысяч леев.