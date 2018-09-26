18:40 26 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.83
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Деткое отделение больницы, архивное фото

Это катастрофа: в Молдове не удается погасить вспышку кори

© Sputnik / Igor Russak
Общество
Получить короткую ссылку
99 0 0

Сразу шестеро детей из одной семьи заразились корью на юге Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Вспышку кори в Молдове не удается погасить, хотя правительство заявляет о чрезвычайных мерах, призванных справиться с инфекцией. В селе Копчак в Гагаузии заболели сразу шестеро детей, которые возвратились домой из Германии. 

Все дети не были привиты от кори. Домой из-за границы они вернулись 25 августа, а на следующий день пообщались с ребенком, у которого потом  была подтверждена корь, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Капельница
© Sputnik / Владимир Вяткин
Корь в Молдове - страшные цифры и признания чиновников

Первым заболел десятилетний ребенок, у которого резко поднялась температура до 38 градусов. Спустя три дня в этой семье заболел девятилетний малыш, в этот же день признаки инфекции были обнаружены у детей двух и трех лет. Первые признаки болезни появились в семье 12 сентября, однако к семейному врачу мать детей обратилась лишь спустя две недели, когда заразились четверо из шести детей. 

В итоге пятеро из шестерых заболевших детей были доставлены в больницу Чадыр-Лунги, где они проходят лечение.

С начала сентября в Молдове зарегистрировано 17 случаев заболевания корью. Всего с 1 января по 24 сентября 2018 года в Молдове было зарегистрировано 293 подтвержденных случая заболевания корью. Наибольший всплеск заболевших произошел в августе (239 подтвержденных случаев).

По теме

Первый ребенок заразился корью в Кишиневе, в стране уже 273 случая инфекции
Корь не утихает: число подтвержденных случаев заболевания вирусом выросло
Теги:
корь, вакцинация, дети, Гагаузия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Грациозный заплыв корги в бассейне за день посмотрели 170 тыс. человек
Видео, которое поможет успокоиться: грациозный заплыв корги в бассейне
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться