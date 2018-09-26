Депутаты решили, как разводить граждан Молдовы

В Молдове могут появится новые правила расторжения брака: в парламенте готовится к обсуждению соответствующий законопроект.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Развод по обоюдному согласию супругов может оформить нотариус. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету рассмотрела во вторник проект нового закона о нотариальной процедуре.

Согласно документу, заявление о расторжении брака по обоюдному согласию семейной четы может быть подано в любое нотариальное бюро в их непосредственном присутствии. Нотариус должен будет предоставить супругам, решившимся на этот шаг, 30 дней для возможности забрать свое заявление о разводе. Этот срок может быть продлен еще максимум на 30 дней. По истечению этого времени нотариус составляет заключение по расторжению брака с согласия обеих сторон и в течение трех дней передает его в соответствующее госведомство для регистрации этого документа.

Поправки касаются и участия родителей в образовании, а также содержании общих несовершеннолетних детей, установлению их места жительства, выплаты пособия по содержанию и раздела совместно нажитого имущества.

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Также проект предполагает ситуации, при которых нотариус может отклонить заявление о расторжении брака. К примеру, когда один из супругов не может выразить согласие не развод или, когда это заявление не подписано мужем и женой, или, когда чета передумала разрывать семейный союз.

Проект должен быть рассмотрен и проголосован в парламенте.