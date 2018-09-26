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Верующая во время богослужения, архивное фото.

Под покровским крестом: в Тирасполе восстанавливают древнюю церковь

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Покровскую часовню возводят на месте разрушенной почти сто лет назад церкви, которая была местом проведения значимых для Тирасполя мероприятий. Она будет открыта уже в этом году, в день города.

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе освятили купольный крест строящейся ко дню города, 14 октября, Покровской часовни. На церемонии присутствовали лидер Приднестровья Вадим Красносельский, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, представители духовенства, многочисленные гости, в том числе зарубежные, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Возведение часовни на месте разрушенной в 30-е годы прошлого века церкви началось в августе этого года. Сегодня освященный крест был воздвигнут на купол будущей Покровской часовни", — отметили в пресс-службе.

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Строительство на территории современного Тирасполя церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы, как и ряда других православных храмов, началось после основания Александром Суворовым крепости Срединной.

Именно в то время — в 1792 году — была построена Никольская церковь. Чуть позже, в декабре 1798 года, основана Единоверческая Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1813 году рядом с ее первоначальным деревянным зданием был заложен новый каменный храм. Территория Покровской церкви была местом проведения значимых для города духовных мероприятий.

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Трагические для божьего дома времена начались в 20-е годы. Тогда из пяти действовавших в Тирасполе храмов были закрыты три. Покровская церковь просуществовала до марта 1931 года, однако окончательно уничтожена она была спустя три года, когда здание храма было взорвано. На месте Покровской церкви появился летний кинотеатр.

На 90-е годы прошлого столетия пришелся период возрождения православия на постсоветском пространстве. В год 220-летия Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в сквере тираспольского Дворца культуры на месте разрушенного храма был заложен памятный камень.

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Теги:
Покровская церковь, День города, храм, восстановление, церковь, Тирасполь, Молдова, Религия
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