На дорогах Молдовы ловят водителей, которые перегружают "маршрутки"

Когда салон микроавтобуса набит до отказа, это огромный риск для пассажиров, напоминает полиция.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В четверг в Молдове началась операция по выявлению водителей пассажирских микроавтобусов, которые нарушают правила движения, набивая пассажиров в салон, как сельдь в бочки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция наказала "маршрутчика", увидев в соцсети, что он творит за рулем

"Сегодня Национальный инспекторат по патрулированию (НИП) осуществляет действия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых водители подвергают риску жизни пассажиров", — говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Патрули выставлены на нескольких трассах по всей стране. По сообщению НИП, водителей, которые будут замечены в нарушении правил движения, накажут в соответствии с законодательством.



