На дорогах Молдовы ловят водителей, которые перегружают "маршрутки"

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В четверг в Молдове началась операция по выявлению водителей пассажирских микроавтобусов, которые нарушают правила движения, набивая пассажиров в салон, как сельдь в бочки.
"Сегодня Национальный инспекторат по патрулированию (НИП) осуществляет действия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых водители подвергают риску жизни пассажиров", — говорится на официальной странице ведомства в Facebook.
Патрули выставлены на нескольких трассах по всей стране. По сообщению НИП, водителей, которые будут замечены в нарушении правил движения, накажут в соответствии с законодательством.