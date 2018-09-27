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Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года

Алина Зотя-Дурня изменилась до неузнаваемости: как выглядит либералка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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С любимицей Гимпу происходят перемены: вот так Алина Зотя-Дурня пришла на первое заседание парламента.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя появилась на первом заседании осенне-зимней сессии парламента с весьма округлившимся животиком. Все потому, что в скором времени она станет мамой.

  • Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года

Зотя заявила, что будет исполнять мандат депутата до конца нынешнего созыва парламента, который истекает 30 ноября 2018 года.

Либералка вышла замуж осенью прошлого года за молодого предпринимателя Влада Дурня. Они сыграли свадьбу в одном из люксовых ресторанов в Кишиневе. Среди гостей были родственники, депутаты и другие члены Либеральной партии.

О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>

На свадьбе Зоти и Дурня присутствовал и предводитель молдавских либералов Михай Гимпу.

 

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Теги:
заседание парламента, беременность, Алина Зотя-Дурня, Молдова
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