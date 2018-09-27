19:47 27 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD16.85
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Скорая помощь

Скорая, которая ехала 45 минут, а пациент умер: детали скандального дела

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
12810

Комиссия по внутреннему расследованию при Минздраве подвела итоги проверок в связи со смертью мужчины в Кишиневе из-за того, что скорая приехала лишь спустя 45 минут.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты направило обращение в Генеральную прокуратуру для расследования случая смерти 65-летнего мужчины, который скончался на улице Леха Качинского в центре Кишинева, так как скорая приехала на вызов лишь спустя 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Комиссия, сформированная Минздравом, провела внутреннее расследование и проверила все документальные доказательства, связанные со случаем смерти мужчины 20 сентября на улице Леха Качинского, 6/1, в Кишиневе. Комиссия констатировала аспекты, которые привели к кончине пациента", — отметили в Минздраве.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип
© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Премьер Молдовы разбушевался: глава кабмина объявил о массовых увольнениях

Что показало внутреннее расследование?

Члены комиссии отметили, что оператор не соблюдал регламент по взаимодействию между единой национальной службой спасения 112, а это привело к неправильному реагированию на этот случай на всех этапах. Кроме того, затянули и процесс отправки машины с подстанции скорой медицинской помощи. Главврач диспетчерского отделения не обеспечил быстрого реагирования на этот случай, несмотря на семь (!) повторных обращений.

"Мафия в белых халатах": что сказали судьи фигурантам дела о врачах-рвачах>>>

"В результате анализа медицинской документации и объяснений бригады скорой, а также сопоставления с данными GPS-устройства автомобиля скорой помощи выяснилось, что предоставленная информация искажена, а именно это касается времени в пути и прибытия бригады на место вызова", — отметили в Минздраве.

Врачи скорой зафиксировали де-факто клиническую смерть пациента, но не предприняли действия по сердечно-легочной и церебральной реанимации согласно проколу. Члены комиссии констатировали, что медик некрасиво общался с людьми, которые обратились в 112, забыв о деонтологии и медицинской этике.

Какие меры предпримут в Минздраве?

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, члены комиссии порекомендовали усилить возможности единой службы спасения 112, 

Молоток в зале судебных заседаний
© Sputnik / Андрей Старостин
Дело о врачах-рвачах: что грозит медикам, которые зарабатывали на пациентах
проведя для операторов дополнительные тренинги для правильного определения и реагирования на срочные вызовы. Также планируется разработать и внедрить специальный гид по обработке обращений и классификации случаев в зависимости от их срочности. Кроме того, администрация национального центра скорой медицинской помощи должна пересмотреть менеджмент и уровень профессиональной подготовки медиков. В то же время предлагается разработать и внедрить программу и системы по мониторингу бригад скорой помощи.

Виновных ждет наказание…

В Минздраве сообщили, что "применены дисциплинарные санкции в отношении ответственных лиц единой службы спасения 112 и центра скорой медицинской помощи, а также сотрудников, допустивших ошибки".

Миллионы у врачей: итоги обысков в двух медучреждениях>>>

Таким образом, строгий выговор объявлен главврачу диспетчерского департамента и вице-директору по логистике центра скорой помощи, государственному секретарю министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, а также главе единой службы спасения 112.

При этом вице-директор скорой помощи по Кишиневу, диспетчер, который обрабатывал этот вызов, и врач бригады скорой помощи, прибывший на место, будут уволены.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты направило обращение в Генеральную прокуратуру для расследования этого случая, в том числе и с точки зрения возможной уголовной ответственности", — подчеркнули в Минздраве.

Ранее премьер Молдовы Павел Филип назвал этот случай возмутительным. Он отметил, тот факт, что "скорая" приехала вызов спустя лишь 45 минут, неприемлем.

По теме

Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей
Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс
Теги:
увольнения, выговор, скорая, детали, скандал, расследование, нарушения, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Такого не было никогда: в аэропорту Кишинева всех пассажиров ждет сюрприз
Такого не было никогда: в аэропорту Кишинева всех пассажиров ждет сюрприз
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться