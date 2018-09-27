Скорая, которая ехала 45 минут, а пациент умер: детали скандального дела

Комиссия по внутреннему расследованию при Минздраве подвела итоги проверок в связи со смертью мужчины в Кишиневе из-за того, что скорая приехала лишь спустя 45 минут.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты направило обращение в Генеральную прокуратуру для расследования случая смерти 65-летнего мужчины, который скончался на улице Леха Качинского в центре Кишинева, так как скорая приехала на вызов лишь спустя 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Комиссия, сформированная Минздравом, провела внутреннее расследование и проверила все документальные доказательства, связанные со случаем смерти мужчины 20 сентября на улице Леха Качинского, 6/1, в Кишиневе. Комиссия констатировала аспекты, которые привели к кончине пациента", — отметили в Минздраве.

Что показало внутреннее расследование?

Члены комиссии отметили, что оператор не соблюдал регламент по взаимодействию между единой национальной службой спасения 112, а это привело к неправильному реагированию на этот случай на всех этапах. Кроме того, затянули и процесс отправки машины с подстанции скорой медицинской помощи. Главврач диспетчерского отделения не обеспечил быстрого реагирования на этот случай, несмотря на семь (!) повторных обращений.

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"В результате анализа медицинской документации и объяснений бригады скорой, а также сопоставления с данными GPS-устройства автомобиля скорой помощи выяснилось, что предоставленная информация искажена, а именно это касается времени в пути и прибытия бригады на место вызова", — отметили в Минздраве.

Врачи скорой зафиксировали де-факто клиническую смерть пациента, но не предприняли действия по сердечно-легочной и церебральной реанимации согласно проколу. Члены комиссии констатировали, что медик некрасиво общался с людьми, которые обратились в 112, забыв о деонтологии и медицинской этике.

Какие меры предпримут в Минздраве?

Чтобы не допустить повторения подобных случаев, члены комиссии порекомендовали усилить возможности единой службы спасения 112,

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Виновных ждет наказание…

проведя для операторов дополнительные тренинги для правильного определения и реагирования на срочные вызовы. Также планируется разработать и внедрить специальный гид по обработке обращений и классификации случаев в зависимости от их срочности. Кроме того, администрация национального центра скорой медицинской помощи должна пересмотреть менеджмент и уровень профессиональной подготовки медиков. В то же время предлагается разработать и внедрить программу и системы по мониторингу бригад скорой помощи.

В Минздраве сообщили, что "применены дисциплинарные санкции в отношении ответственных лиц единой службы спасения 112 и центра скорой медицинской помощи, а также сотрудников, допустивших ошибки".

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Таким образом, строгий выговор объявлен главврачу диспетчерского департамента и вице-директору по логистике центра скорой помощи, государственному секретарю министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, а также главе единой службы спасения 112.

При этом вице-директор скорой помощи по Кишиневу, диспетчер, который обрабатывал этот вызов, и врач бригады скорой помощи, прибывший на место, будут уволены.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты направило обращение в Генеральную прокуратуру для расследования этого случая, в том числе и с точки зрения возможной уголовной ответственности", — подчеркнули в Минздраве.

Ранее премьер Молдовы Павел Филип назвал этот случай возмутительным. Он отметил, тот факт, что "скорая" приехала вызов спустя лишь 45 минут, неприемлем.