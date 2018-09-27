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Власти Молдовы утвердили новые правила для автовладельцев

CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
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Оформить ДТП без полиции: участники аварии будут разбираться на месте без участия полиции.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Незначительные дорожно-транспортные происшествия будут протоколироваться по упрощенной процедуре путем констатации ущерба по обоюдному согласию. Депутаты парламента Молдовы проголосовали в первом чтении за соответствующие изменения в законодательство страны.

Изменения предполагают, что участники мелкой аварии смогут на месте заполнить специальный формуляр, написать заявление о возмещении ущерба и отнести их в страховую компанию. В то же время у водителей должна быть страховка ОСАГО или "Зеленая карта".

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© Facebook / Dmitriy Polscin
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В специальный формуляр будут вноситься данные об участниках аварии, информация о свидетелях, если таковые имеются. Кроме того, виновник ДТП должен в письменной форме признать свою вину. Страховой компании нужно будет предоставить фотографии с места ДТП. На них должны быть отражены общая панорама с места аварии, регистрационные номера, поврежденные детали, тормозные следы и осколки деталей.

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Формуляр о взаимном признании ДТП будет применяться в случае мелких аварий, в которые вовлечены не более двух транспортных средств, а повреждение автомобилей является незначительным. Если у участников ДТП обнаружены телесные повреждения, или на месте инцидента задеты дорожные установки (столбы, заборы, здания), процедура взаимного признания не применяется. Страховая компания вправе отказаться от возмещения ущерба в случае, если документы оформлены некорректно или в них внесены ошибочные данные.

Подобная процедура давно действует в других странах и помогает полиции сэкономить время и деньги, потраченные на оформление протоколов.

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Теги:
страховая, новые правила, авто, протокол, водитель, полиция, ДТП, Молдова, Общество
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