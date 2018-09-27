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Ноу-хау от молдавских властей: как повысить качество жизни населения страны

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Власти Молдовы нашли способ, как повысить качество жизни населения республики: о чем идет речь?

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич считает, что качество жизни всего населения республики повысится благодаря программе получения гражданства нашей страны в обмен на инвестиции.

"Программа получения гражданства в обмен на инвестиции — это инструмент, который вскоре окажет непосредственное влияние на экономику Республики Молдова. Цель — обеспечение нового источника дохода без задолженностей, который будет преобразован в проекты и услуги. Это повысит качество жизни всех граждан Молдовы", — сказал Габурич.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметили в Минэкономики, выгоду от реализации программы получения молдавского гражданства почувствуют как ее участники, так и население страны.

"Позитивное влияние объясняется тем, что привлеченные средства будут направляться в Фонд государственных инвестиций, который, в свою очередь, переведет их на национальные стратегические проекты, необходимые для развития Республики Молдова", — отметили в пресс-службе Минэкономики.

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Ранее правительство Молдовы утвердило программу, позволяющую иностранцам получить гражданство республики в обмен на инвестиции в размере 350 тысяч евро.

Согласно документу, в программе смогут участвовать, в частности, лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений.

Потенциальных соискателей проверят Служба информационной безопасности, МВД, Национальный антикоррупционный центр.

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Теги:
качество жизни, гражданство в обмен на инвестиции, гражданство, Кирилл Габурич, Молдова, Экономика, бизнес и финансы, Общество
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