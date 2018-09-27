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Заседание парламента Молдовы 27.09.2018

Депутаты решат, какие изменения ждут жителей Молдовы этой осенью

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Октябрь – решающий месяц: молдавские депутаты четко ответят, что именно изменится в Кодексе о выборах.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету до 31 октября этого года проведет экспертизу электорального законодательства, которое послужило основанием для признания недействительными новых местных выборов в Кишиневе.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Экспертизу проведут в соответствии с международными стандартами в области выборов. Она коснется правовых аргументов, которые послужили основанием для признания недействительным результата выборов примара (мэра) Кишинева летом этого года. В том числе, экспертиза коснется вопроса использования в день голосования социальных сетей для агитации одним из кандидатов, а также пропорциональности примененных к нему санкций.

Выводы будут включать предложения по улучшению нормативных рамок для обеспечения неподкупности процесса выборов и укрепления электоральных прав граждан Молдовы.

Инициатива по экспертизе электорального законодательства принадлежит группе депутатов молдавского парламента.

Судебные инстанции признали выборы примара Кишинева недействительными, и Центризбирком аннулировал результаты голосования.

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Следующие выборы в Молдове пройдут в феврале 2019 года. Гражданам страны предстоит избрать новый состав парламента республики.

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Теги:
изменения, депутаты, выборы, парламент, Молдова, Политика
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