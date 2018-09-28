Почему в Молдове плохо живется нацменьшинствам

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В июне 2018 года Конституционный суд Молдовы признал устаревшим Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В результате пострадали граждане страны.

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Выступая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова, эксперты отметили, что своим решением Конституционный суд превысил полномочия, создав парадоксальную правовую ситуацию с использованием русского и других языков в РМ.

По мнению эксперта по правам человека и межэтническим отношениям Михаила Сидорова, своим решением от 4 июня КС превысил свои полномочия, потому что в соответствии с Законом о Конституционном суде и Конституцией РМ, это ведомство осуществляет только контроль конституционности закона, но не наделен полномочиями определять, устарел закон или нет.

"Такое решение КС поставило общество перед фактом отсутствия в настоящий момент базового нормативного акта, который регулирует использование языков на территории республики", — подчеркнул Сидоров.

"В создавшейся ситуации выход один – необходимо разрабатывать и принимать новый закон, который будет регулировать порядок использования языков в Молдове, с сохранением системы многоязычия, которая была в основе предыдущего закона" — подчеркнул специалист.

В свою очередь доктор права, представитель Общественной палаты при Президенте РМ, один из разработчиков нового закона о функционировании языков Сергей Мишин заявил, что, к сожалению, среди профильных общественных организаций нет единства по этому вопросу, многие из этих структур по политическим мотивам дистанцировались от решения создавшейся проблемы.

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"Сегодня в РМ общество разделено, и это очень плохо. О факте дискриминации свидетельствует государственный орган – Совет по предупреждению дискриминации, созданный по настоянию Евросоюза. С 2016 года Совет вынес уже четыре предупреждения и четыре решения о том, что дискриминация по языковому признаку существует в Республике Молдова". Мишин уточнил, что проблемы с использованием русского языка отмечены в юстиции, образовании, медицине.

Также Мишин сказал, что решение КС не случайно, так как "в парламенте сегодня находится законодательная инициатива об изменении 13 статьи, части 1 Конституции, в которой предлагается заменить название молдавский язык, как государственный язык, на румынский".

Он отметил, что этот закон и действующая 13 статья Конституции были взаимосвязаны – теперь же у тех, кто планирует изменить 13-ю статью Конституции руки развязаны.

"В первую очередь они совершают атаку на молдавский язык, а затем – на русский язык как язык межнационального общения, они хотят убрать его из официального оборота", — подчеркнул Сергей Мишин.

В контексте обсуждаемых вопросов депутат парламента Молдовы, председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир Цуркан заявил, что решение КС – это провокация.

"Решение КС (по закону №3465, — авт) – абсолютно политически ангажировано и является политической провокацией. Юридически было бы правильным, чтобы КС свои предложения направлял в парламент, а законодательный орган принимал бы необходимые решения об изменении или не изменении того или иного законодательного акта", — отметил он.

Депутат также обратил внимание на тот факт, что "в заключительных положениях Конституции, в седьмой главе, четко предусмотрено, что именно этот закон о функционировании языков является действующим.

"Поэтому конституционно и юридически этот закон продолжает существовать", — пояснил он.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.