20:32 28 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.86
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Google

Экс-глава Минздрава Молдовы обратилась в компанию Google: что она попросила

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Общество
Получить короткую ссылку
200 0 0

Бывшая министр здравоохранения Молдовы решила пойти на крайние меры и обратиться к крупнейшей компании Google с просьбой.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Экс-глава министерства здравоохранения Молдовы Руксанда Главан решила необычным образом начать борьбу с эпидемией кори, которая охватила республику.

В своем Facebook бывшая чиновница написала, что многие мамы становятся жертвами дезинформации и источников, которые распространяют искаженную и неверную информацию о предполагаемых рисках вакцины.

"Решила написать письмо руководству Google, чтобы оператор вмешался и заблокировал токсичные сайты и форумы, на которых распространяется неверная информация о вакцине против кори. Обращение подписали порядка тысячи родителей, врачей, медпомощников, профессоров, воспитателей и простых людей, которые заботятся о детях из Молдовы и не только. Вместе со всеми подписавшимися надеюсь, что мы получим положительный ответ", — отметила Главан.

По ее словам, обращение к компании Google подкреплено данными и аргументами Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Главан предложила штрафовать родителей, которые не делают детям прививки.

"Оранжевый код" сохраняется

Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, с начала года в республике подтверждено 293 случая заболевания корью. 

Капельница
© Sputnik / Владимир Вяткин
Корь в Молдове - страшные цифры и признания чиновников
Пик заражения вирусом приходится на август, когда было официально зарегистрировано 239 больных.

С начала осени в республике выявлено 17 случаев заболевания корью, а 25 сентября подтвердилось еще шесть, один пациент находится под подозрением.

Названы территории, где отмечены вспышки кори: в Чадыр-Лунгском районе — 156 случаев, в Вулканештском — 34, в Унгенском — 20, в Тараклийском — 12, в Кагульском и Кантемирском районах — по 10, в Окницком — семь, в Ниспоренском — четыре, в Хынчештском и Глодянском районах, а также в Кишиневе — по одному.

"На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения кори", — отметили в Национальном агентстве общественного здоровья.

Минздрав республики настоятельно рекомендует при первых симптомах кори незамедлительно обращаться к врачу.

По теме

Бырка: один из тысячи заболевших корью, как правило, умирает
Корь не утихает: в одном из случаев не обошлось без тяжелейших осложнений
Теги:
привики, корь, вакцина, обращение, Google, Руксанда Главан, Молдова, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Львы
Эта девушка на видео превратила шипящих хищников в милых кисок
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться