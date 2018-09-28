Экс-глава Минздрава Молдовы обратилась в компанию Google: что она попросила

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Экс-глава министерства здравоохранения Молдовы Руксанда Главан решила необычным образом начать борьбу с эпидемией кори, которая охватила республику.
В своем Facebook бывшая чиновница написала, что многие мамы становятся жертвами дезинформации и источников, которые распространяют искаженную и неверную информацию о предполагаемых рисках вакцины.
"Решила написать письмо руководству Google, чтобы оператор вмешался и заблокировал токсичные сайты и форумы, на которых распространяется неверная информация о вакцине против кори. Обращение подписали порядка тысячи родителей, врачей, медпомощников, профессоров, воспитателей и простых людей, которые заботятся о детях из Молдовы и не только. Вместе со всеми подписавшимися надеюсь, что мы получим положительный ответ", — отметила Главан.
По ее словам, обращение к компании Google подкреплено данными и аргументами Всемирной организации здравоохранения.
Ранее Главан предложила штрафовать родителей, которые не делают детям прививки.
"Оранжевый код" сохраняется
Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, с начала года в республике подтверждено 293 случая заболевания корью.
С начала осени в республике выявлено 17 случаев заболевания корью, а 25 сентября подтвердилось еще шесть, один пациент находится под подозрением.
Названы территории, где отмечены вспышки кори: в Чадыр-Лунгском районе — 156 случаев, в Вулканештском — 34, в Унгенском — 20, в Тараклийском — 12, в Кагульском и Кантемирском районах — по 10, в Окницком — семь, в Ниспоренском — четыре, в Хынчештском и Глодянском районах, а также в Кишиневе — по одному.
"На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения кори", — отметили в Национальном агентстве общественного здоровья.
Минздрав республики настоятельно рекомендует при первых симптомах кори незамедлительно обращаться к врачу.