Как молдавские бармены и повара наживаются на посетителях ресторанов

Бармен одного из крупных ресторанов столицы рассказал о том, чего не знают посетители кишиневских заведений общепита: как на их порциях зарабатывают "ловкачи" за барной стойкой.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik, Андрей Петрик. "Любая прихоть за ваши деньги", — эта распространенная фраза в торговле работает, но не совсем так, как это кажется посетителям кишиневских ресторанов и кафе. Будь-то элитное заведение общепита, либо среднестатистическая закусочная, с той стороны прилавка или барной стойки сотрудники ресторанов стараются сделать все возможное, чтобы и себя "не обидеть", и злачное место не постигла недостача.

Так, пользуясь доверием посетителей, наивно полагающих, что им принесут ровно ту порцию дорогого алкоголя или то блюдо из меню, бармены и повара зачастую "химичат", делая порции по граммажу гораздо меньше, чем на красочной картинке, по которой клиент выбирает выпивку и закуски.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: как и на чем наживаются ловкачи из-за барной стойки, и что следует знать доверчивым завсегдатаям ресторанчиков и кафе? Ответ не этот вопрос дал бармен со стажем одного из фешенебельных заведений города, имя которого мы не называем по известным причинам угрозы его увольнения.

35 не 50: как понять, что вам "не долили"

"Недолив — это первый способ, на котором бармены неплохо наживаются. Учитывая то, что многие клиенты заказывают элитный алкоголь, такой, как дорогой коньяк, виски или ром, в помощь нам — старый, как мир, лед. Вместо одного кубика льда в бокал помещается три. Соответственно, заказывая 50 грамм дорого напитка, клиент получает только 35, все остальное — вода, образующаяся от подтаявших кубиков льда", — подчеркнул бармен.

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Еще один инструмент бармена — джиггер, являющийся мерным стаканом, также позволяет виртуозу из-за барной стойки ловко обмануть особо рьяных до правды посетителей, заподозривших недолив. По словам бармена, этот мерный стакан, рассчитанный на 50 грамм, просто подпиливается до 40, а то и до 35 граммов так, что клиенту кажется, что его не обманули и налили любимого напитка ровно столько, сколько он и заказал.

Лед и пена — хлеб бармена

Некоторые завсегдатаи кишиневских ресторанов и кафе, среди которых много любителей пива, и подумать не могут, что в полюбившимся заведении их могут обвести вокруг пальца даже на пенном напитке. Конечно, питьевой водой из крана пива теперь не разбавляют, как это было лет 40 назад, но методы заработать на "светленьком" у ловкачей из-за барной стойки есть, и не один.

"Один из самых простых способов — взбить в отдельном бокале пиво так, чтобы образовалась густая пена. Таким образом, клиенту в его бокал наливается 370-400 грамм пива, а из другого бокала добавляется густая, взбитая пена. Большинство клиентов не подозревают о такой уловке и пьют свой напиток, как будто им принесли заказанные пол-литра. Таким образом, со ста клиентов, учитывая, что они пьют только по одному бокалу пенного напитка, бармен получает в плюс десять литров пива", — заявил источник.

Легкое "подшофе" — в помощь

По словам собеседника, клиенты сами, как бы парадоксально это не звучало, помогают себя обманывать, заявляясь в любимый кабачок уже в легком подпитии. В состоянии легкой алкогольной эйфории человека мало интересует, сколько ему налили, главное — чтобы вовремя принесли "добавку" в виде очередной порции алкоголя. А поскольку таких, кто хочет продолжить веселье — большинство, то особого мастерства бармену проявлять не приходится. Здесь речь идет о прямом недоливе.

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"Есть, конечно, "стреляные соколы", которые и подшофе требуют, чтобы им принесли порцию виски или рома безо льда, но таких — единицы. Остальные даже не подозревают, что их обманывают в массовом порядке. Так с компании подвыпивших молодых людей в 7-8 человек, каждый из которых заказал, к примеру, по 50 грамм дорогого алкоголя, бармен получает "в плюс" 100-120 граммов дорогого напитка", — сказал собеседник.

Банальная "беленькая" — самый быстрый способ заработать

Водка, по словам бармена, становится просто "непаханым полем" для обмана клиентов. Учитывая то, что этот классический алкогольный напиток подается практически всегда в очень холодном виде, клиенту сложно разобрать, что именно ему налили.

"Если клиент, особенно заявившийся в заведение подвыпившим, заказывает дорогую водку, как правило, ему наливают "беленькую" гораздо низшего качества. А поскольку она подается очень холодном состоянии, то заподозрить подмену всегда сложно. Для сотрудников заведений общепита — это золотое, можно сказать, классическое правило, которым они пользуются не один десяток лет", — сообщил бармен.

Соевое мясо под видом сочного бифштекса

Так же, как у тех, кто наливает, есть способы поживиться за счет клиента, у поваров есть не один способ обмануть посетителя так, чтобы он не заметил, что его порция по граммажу не соответствует той, что указана в меню. В буквальном смысле "золотым" продуктом для людей в белых колпаках и фартуках становится мясо. На нем сотрудники кухни за несколько лет могут заработать весьма приличную сумму.

"Как правило, кусок мяса, меньший по граммажу, чем тот, который по-честному следовало бы пустить на приготовление одной порции, обваливают в соевой муке, которая увеличивает вес продукта, и принимает ровно те вкусовые оттенки, которые свойственны данному виду мяса. С компании в 10 человек, которые, предположим, заказали бифштексы, повар зарабатывает для себя полкило отборной вырезки. За всю смену он может "в плюс" для себя отработать два, а когда повезет, и три килограмма мяса", — подытожил собеседник.