Надвигаются магнитные бури — стало известно, какие дни будут самыми опасными

Людям с метеозависимостью в эти дни стоит с особенным вниманием следить за собой.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. В целом октябрь будет более спокойным, чем предыдущий сезон, и в течение месяца ожидаются всего три периода геомагнитных колебаний, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Российской Академии Наук.

Положительный момент в том, что вспышки на Солнце будут не слишком сильными. В октябре все магнитные возбуждения будут близки к магнитной буре первого класса G1.

С первого по 10 октября ожидаются слабые магнитные колебания, и только 8 октября возможна магнитная буря средней силы. Последствия следующей незначительной вспышки возможно, будут наблюдаться с 11 по 28 октября, а 29-30 октября ученые ожидают лишь легкое отклонение от нормы.

Медики советуют людям с метеозависимостью с особенным вниманием следить за собой в дни магнитных бурь. Возможны проявления болезненных симптомов в виде мигрени, проблем с сердечно-сосудистой системой и давлением, за несколько дней до и после вспышек.

В эти дни рекомендуется следить за артериальным давлением, избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев, таких как ромашка, пустырник, валериана.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Земля перенесет несколько десятков магнитных бурь. Самым опасным месяцем стал май, когда на планете бушевала пятидневная магнитная буря высокой мощности.