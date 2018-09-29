Новая Паланка: как КПП на границе Молдовы и Украины приобретает другой вид

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Совместный молдо-украинский контрольно-пропускной пункт (КПП) в Паланке обещают сдать в эксплуатацию в конце года, к зимним праздникам. Строительство завершено на 70 процентов, сообщают в Таможенной службе Молдовы.

На КПП "Паланка" достраивают новое административное здание, а главное — восемь терминалов, по четыре в каждом направлении. Отдельные терминалы предусмотрены для пассажирского и грузового транспорта, а также для пешеходов и велосипедистов. Контрольный пункт будет оснащён душевыми кабинами, также будут оборудованы комнаты отдыха.

Фоторепортаж о ходе строительных работ опубликован на сайте Таможенной службы.

Планируется, что после завершения строительства пропускная способность КПП "Паланка" вырастет вдвое.

Реконструкция обошлась в 6,18 миллиона евро, из которых 4,5 миллиона предоставил Европейский союз. Проект реализуется при поддержке ООН в Молдове.