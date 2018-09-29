Сколько добавят: в октябре проиндексированные пенсии получат 95 тысяч человек

Средняя пенсия по возрасту увеличится на 300 с лишним леев.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. С 1 октября проиндексированные пенсии будут получать около 95 тысяч пенсионеров. По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, пенсия по возрасту вырастет, в среднем, на 308 леев, а пенсия для людей с ограниченными возможностями — на 415 леев.

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Индексация будет проведена для пенсий, которые были назначены с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года (с учетом доходов, полученных после 1 января 1999 года).

Расходы на увеличение пенсий составят около 90 миллионов леев.