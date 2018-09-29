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Отставить выходной: молдавские бюджетники выходят в субботу на работу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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По решению правительства Молдовы, суббота, 29 сентября, - это день, когда все бюджетные служащие выходят на работу.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Девятидневные выходные, которые выпали в Молдове на конец августа, все еще "аукаются" — в субботу, 29 сентября, молдавские бюджетники отрабатывают 29 августа. Сотрудники госструктур выйдут на полноценный восьмичасовой рабочий день.

Обновленный календарь 2018
© Sputnik /
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове 2018

Согласно ранее утвержденному документу, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями. Таким образом, молдавским бюджетникам предстоит отработать еще один день в октябре.

Календарь постов и трапез на 2018 год>>>

Следующие мини-каникулы в стране могут выпасть на декабрь этого года. Согласно постановлению парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова, 25 декабря, когда отмечается Рождество по новому стилю, объявлен праздничным днем. В этом году 25 декабря выпадает на вторник, так что не исключено, что правительство объявит 24 декабря выходным днем. Таким образом, молдавские бюджетники будут отдыхать с 22 по 25 декабря.

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Теги:
рабочий день, выходной, бюджетники, работа, Молдова, Общество
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