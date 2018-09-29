Бегут все — в Кишиневе стартовал четвертый Международный марафон

Марафон в столице начался с детских забегов.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Утром в субботу на Площади Великого Национального собрания открылся ежегодный Международный Кишиневский марафон. Состязания начались с детского забега.

Первый официальный Кишиневский международный марафон состоялся в 2015 году. В рамках марафона-2018 пройдут забеги на следующие дистанции: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 975 м), забеги на десять, пять и полтора километра.

Трасса пролегает по центральным улицам Кишинева, движение транспорта в центре столицы во время проведения забегов ограничено.

На финише участников ждет памятная медаль, а победителей — ценные призы.