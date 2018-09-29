17:41 29 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.86
  • RUB0.26
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Свечи

Ушел из жизни Степан Топал - башкан Гагаузии выразила соболезнования семье

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0

На 81-м году жизни скончался известный общественный и политический деятель Гагаузии.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. На 81-м году ушел из жизни известный гагаузский общественный и политический деятель Степан Топал.

Соболезнования родным и близким Степана Топала выразила башкан Гагаузии Ирина Влах. "От имени Исполнительного комитета и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни первого президента Гагаузской Республики Топал Степана Михайловича. Его политическая биография неразрывно связана с историей борьбы гагаузов за национальную идентичность и обретения собственной автономии", — написала она на официальной странице в Facebook.

В последние годы Степан Топал боролся с тяжелым заболеванием. Несмотря на плохое самочувствие, он вел активную общественную деятельность, сообщает сайт Gagauzinfo.md

В мае этого года президент Игорь Додон вручил Степану Топалу высшую государственную награду — Орден Республики.

Степан Топал стал президентом Гагаузской Республики в 1991 году. Гагаузская Республика просуществовала до 23 декабря 1994 года, когда парламент Молдовы принял Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)".

По теме

Влах: Гагаузия встанет на защиту государственности Молдовы
Темпы развития по-гагаузски - о чем говорили Додон и Влах
Рецепт властей: как выживает Гагаузия
Теги:
Степан Топал, Гагаузия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
Смертельное оружие: выставка оборонной промышленности ADEX в Баку
Этот человек создал инструмент, из которого извлекает неземные звуки
Этот человек создал инструмент, из которого извлекает неземные звуки - видео
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться