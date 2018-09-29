Ушел из жизни Степан Топал - башкан Гагаузии выразила соболезнования семье

На 81-м году жизни скончался известный общественный и политический деятель Гагаузии.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. На 81-м году ушел из жизни известный гагаузский общественный и политический деятель Степан Топал.

Соболезнования родным и близким Степана Топала выразила башкан Гагаузии Ирина Влах. "От имени Исполнительного комитета и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни первого президента Гагаузской Республики Топал Степана Михайловича. Его политическая биография неразрывно связана с историей борьбы гагаузов за национальную идентичность и обретения собственной автономии", — написала она на официальной странице в Facebook.

В последние годы Степан Топал боролся с тяжелым заболеванием. Несмотря на плохое самочувствие, он вел активную общественную деятельность, сообщает сайт Gagauzinfo.md.

В мае этого года президент Игорь Додон вручил Степану Топалу высшую государственную награду — Орден Республики.

Степан Топал стал президентом Гагаузской Республики в 1991 году. Гагаузская Республика просуществовала до 23 декабря 1994 года, когда парламент Молдовы принял Закон "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)".