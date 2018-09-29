Заявление Майи Санду осудили потомки тех, кого погубил фашист Антонеску

Майя Санду заявила, что палач Антонеску заслуживает, в том числе и "хорошего" отношения - как же с ним не согласны жители Молдовы!

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Еврейская Община Республики Молдова выступила с жесткой критикой недавнего высказывания лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду о военном преступнике, маршале и кондукэторе Румынии Ионе Антонеску.

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Ранее в одной из телепередач Санду заявила, что Антонеску — "это историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое".

"Антонеску виновен в организации массовых убийств евреев и ромов — более 300 тысяч человек. Он был признан военным преступником и казнен в 1946 году за совершенные им преступления против человечности. Этот факт подтвержден многочисленными доказательствами и не подлежит искажению, интерпретации или пересмотру", — говорится в распространенном в субботу обращении руководства Еврейской Общины РМ.

Там же отмечено, что "ввиду отсутствия в законодательстве Республики Молдова наказания за отрицание Холокоста и героизацию фашизма, некоторые общественные и политические деятели, к сожалению, не могут быть привлечены к ответственности и продолжают создавать свой политический имидж путем опровержения и искажения исторических фактов, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни и провокаций дискриминационного характера".

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"В десятках стран, включая Румынию, за отрицание Холокоста и героизацию фашистских и нацистских преступников существует не только административное, но и уголовное наказание, в том числе караемое лишением свободы. Несмотря на международный опыт и представленный Еврейской Общиной более восьми лет назад проект изменений Уголовного Кодекса РМ и Закона о свободе выражения мнения относительно отрицания Холокоста и героизации фашизма, в Молдове подобные высказывания остаются ненаказанными и продолжают быть частью политических риторик", — подчеркнуто в тексте обращения.

Руководство Еврейской Общины напомнило, что в Кишиневе с 90-х годов одна из старейших улиц носит имя фашиста, ксенофоба и антисемита Октавиана Гога, который возглавлял Национал-христианскую партию Румынии и настаивал на решении "еврейского вопроса".

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"В 1937-1938-м годах прошлого века Гога был премьер-министром профашистского правительства, ориентированного на гитлеровскую Германию. Его правительство приняло антисемитские законы и положило начало этническим чисткам. Несмотря на существующие практики на международном уровне, а также петиции горожан, улица не была переименована", — заявлено от имени Еврейской Общины.

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В заявлении упомянут и тот факт, что "Паул Гома, писатель-антисемит отмечен в Молдове наградами — ему присвоен титул почетного члена Академии наук РМ, Союз писателей Молдовы выдвинул Гому на Нобелевскую премию по литературе, а в 2013 году одиозный литератор получил молдавское гражданство".

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"В стране, где было убито более 300 тысяч евреев, ромов и представителей других этнических, религиозных, политических групп, закон до сих пор не запрещает пропаганду фашизма, героизацию фашистских преступников и отрицание Холокоста. Это ведет к тому, что в телевизионных передачах продолжают звучать недопустимые реплики, оправдывающие преступления против мира и человечности, в интернете публикуются антисемитские и ксенофобские статьи и комментарии, а улицы Кишинева именуются в честь фашистских прихвостней и преступников", — значится в тексте заявления Еврейской Общины Молдовы.