Трафик людей в Молдове: куда и зачем продают граждан страны - факты ужасают

Жертвами трафика в Молдове становятся не только взрослые, но и дети.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Продажа человеческих органов, сексуальная эксплуатация, принуждение к труду, незаконное лишение свободы — все это скорее напоминает сюжет криминального детектива, нежели суровую реальность современной Молдовы. Так, в 2017 году в республике было зарегистрировано 222 преступления, связанных с торговлей людьми.

Большая часть преступлений пришлась на торговлю людьми и несовершеннолетними — 124 правонарушения. На втором месте — сутенерство (44 случая), а на третьем — организация незаконной миграции (20 случаев).

Как отметила в эфире программы "Утро на Sputnik'e" главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина, этим и другим видам эксплуатации граждане Молдовы подвергаются не только на территории республики, но и за ее пределами.

© AFP 2018 / REMY GABALDA В Молдове торговцев живым товаром будут определять "на глаз"

Чаще всего они подвергаются трудовой эксплуатации. Так как большинство мигрантов работает за границей нелегально, они часто становятся жертвами нечестных работодателей.

"Перечислю наиболее распространенные формы эксплуатации граждан Молдовы преступниками. В первую очередь, это — трудовая эксплуатация. Ведь более 50% людей выполняют работу, на которую они были не согласны, или не получили за нее оплату, или же им предоставили оплату в меньшем размере. Далее следует сексуальная эксплуатация, и принуждение к попрошайничеству. Этим трем видам подвергаются граждане Молдовы, причем не только при переезде в другую страну, но и на территории самой Молдовы, переезжая из села в город", — рассказала Фомина.

Не новым явлением для республики является и продажа органов, которые, как правило, злоумышленники получают обманным путем.

"Были и случаи продажи органов в Молдове. Иногда это происходит без согласия людей, а иногда им обещают какую-то приличную сумму, а выплачивают гораздо меньше. Кроме того, операция производится в неподобающих условиях, и у человека потом возникают большие проблемы со здоровьем", — отметила Татьяна Фомина.

Как оказалось, жертвами трафика становятся не только взрослые, но и дети. Они, ввиду своей беззащитности являются самой уязвимой категорией.

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"Торговля детьми связана с их перевозкой в другую местность. Большинство случаев происходит в Молдове. Это и сексуальная и трудовая эксплуатация несовершеннолетних. Официальные данные Национально центра по борьбе с торговлей людьми за 2017 год показали: произошло 48 случаев торговли детьми из Молдовы, из них 38 — на территории республики", — заключила Фомина.