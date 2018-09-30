Трафик людей в Молдове: куда и зачем продают граждан страны - факты ужасают

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Продажа человеческих органов, сексуальная эксплуатация, принуждение к труду, незаконное лишение свободы — все это скорее напоминает сюжет криминального детектива, нежели суровую реальность современной Молдовы. Так, в 2017 году в республике было зарегистрировано 222 преступления, связанных с торговлей людьми.
Большая часть преступлений пришлась на торговлю людьми и несовершеннолетними — 124 правонарушения. На втором месте — сутенерство (44 случая), а на третьем — организация незаконной миграции (20 случаев).
Как отметила в эфире программы "Утро на Sputnik'e" главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина, этим и другим видам эксплуатации граждане Молдовы подвергаются не только на территории республики, но и за ее пределами.
Чаще всего они подвергаются трудовой эксплуатации. Так как большинство мигрантов работает за границей нелегально, они часто становятся жертвами нечестных работодателей.
"Перечислю наиболее распространенные формы эксплуатации граждан Молдовы преступниками. В первую очередь, это — трудовая эксплуатация. Ведь более 50% людей выполняют работу, на которую они были не согласны, или не получили за нее оплату, или же им предоставили оплату в меньшем размере. Далее следует сексуальная эксплуатация, и принуждение к попрошайничеству. Этим трем видам подвергаются граждане Молдовы, причем не только при переезде в другую страну, но и на территории самой Молдовы, переезжая из села в город", — рассказала Фомина.
Не новым явлением для республики является и продажа органов, которые, как правило, злоумышленники получают обманным путем.
"Были и случаи продажи органов в Молдове. Иногда это происходит без согласия людей, а иногда им обещают какую-то приличную сумму, а выплачивают гораздо меньше. Кроме того, операция производится в неподобающих условиях, и у человека потом возникают большие проблемы со здоровьем", — отметила Татьяна Фомина.
Как оказалось, жертвами трафика становятся не только взрослые, но и дети. Они, ввиду своей беззащитности являются самой уязвимой категорией.
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"Торговля детьми связана с их перевозкой в другую местность. Большинство случаев происходит в Молдове. Это и сексуальная и трудовая эксплуатация несовершеннолетних. Официальные данные Национально центра по борьбе с торговлей людьми за 2017 год показали: произошло 48 случаев торговли детьми из Молдовы, из них 38 — на территории республики", — заключила Фомина.