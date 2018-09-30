Репортер глянцевого журнала Vogue в восторге от винных маршрутов Молдовы

Всемирно известное издание считает, что наша страна интересна для международного винного туризма.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Накануне ежегодного Дня вина, который проводится в Молдове, в нашей стране побывал репортер глянцевого журнала Vogue, одного из ведущих женских журналов в области моды и индустрии красоты.

Репортеру журнала Алие Аккам понравились маршруты винного туризма, которые она нашла в нашей стране. О своих впечатлениях журналистка рассказала в статье "Почему Молдова — это винный маршрут, о котором стоит знать".

Репортер Vogue посоветовала туристам посетить Старый Оргеев, пещеру Эмиля Раковице и ведущие молдавские винзаводы, прежде всего знаменитые подвалы Крикова и Малых Милешт.