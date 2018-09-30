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Кишиневский международный марафон - архивное фото

Второй день Кишиневского марафона начался с забега Fun Run

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Дистанцию в полтора километра преодолели все желающие, а сильные бегуны готовятся к забегам на большие дистанции.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Утром в воскресенье на центральной площади Кишинева стартовал второй день Международного Кишиневского марафона. 

Первыми на дистанцию вышли бегуны развлекательного забега Fun Run, которые пробежали полтора километра и вернулись на площадь. Другие бегуны будут участвовать в соревнованиях на марафонской и полумарафонской дистанциях.

Кишиневский международный марафон 2017 - архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Многие из тех, кто сегодня будет бежать по улицам столицы, принимают участие в забеге уже не первый раз. Среди гостей марафона — граждане Словении, Норвегии, США, Кении и Российской Федерации. Всего в Кишиневском марафоне примут участие представители 50 государств мира. 

Участникам забегов предстоит преодолеть выбранные ими дистанции: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 975 м), 10 км и 5 км. 

Также, впервые за всю историю проведения Кишиневского Марафона, в мероприятии примут участие спортсмены-колясочники, для которых подготовлена специальная категория “Marathon for All”.

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Теги:
Международный Кишиневский Марафон, Общество
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