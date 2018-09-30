Названа главная причина смертности в Молдове

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. На первом месте среди причин смерти в Молдове находятся заболевания сердечно-сосудистой системы.

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По данным медицинской статистики, причинами смерти более половины граждан страны, которые скончались за последние десять лет, стали именно кардиологические болезни. Причем четверть от числа всех скончавшихся были в трудоспособном возрасте.

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Врачи прогнозируют, что эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Медики рекомендуют отказаться от вредных привычек, курения и чрезмерного употребления алкоголя, а также вести здоровый образ жизни.

В то же время, как ранее заявил корреспонденту Sputnik кардиолог Октавиан Ченушэ, после сорока лет врача следует посещать регулярно, даже при отсутствии каких-либо жалоб.

В эфире передачи "Утро на Sputnik'e" врач также рассказал о симптомах, указывающих на проблемы с сердцем.

"Я всегда спрашиваю пациента, как он переносит физическую нагрузку и что заставляет его останавливаться при нагрузке. Сердце ведет себя как мотор машины, и если мы едем в гору, а машина не тянет, это явно не ходовая и не колеса, проблема в моторе, то же самое и с сердцем. Если раньше вы ходили в магазин, в гору, и не было проблем, а сейчас они появились и прогрессируют, это говорит о том, что что-то не так. Если раньше вы легко поднимались на четвертый этаж, а сейчас останавливаетесь на втором, нужно проконсультироваться с врачом", — отметил Октавиан Ченушэ.

Собеседник также рассказал о факторах, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Симптомы говорят о том, что уже есть болезнь. Нужно думать до симптомов. К примеру, человек весит более 100 килограммов при невысоком росте, это явно говорит об ожирении, и это явно рано или поздно во что-то выльется", — заключил врач.