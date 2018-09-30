Хорошо забытое старое: в Кишиневе улица Букурешть снова станет двусторонней

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Одна из самых загруженных транспортных магистралей в Кишиневе на время станет двусторонней. Однако наблюдатели сомневаются, что это позволит решить проблему пробок в центре столицы.

По решению примэрии Кишинева, с 1 октября на этой улице вводится двустороннее движение.

Причиной этого решения стали масштабные работы по замене водопровода и канализации на параллельной улице 31 августа, а также улицах Тигина и Александру чел Бун.

Основные работы на этих улицах начнутся зимой, в феврале 2019 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сюрприз от примэрии Кишинева: меняются маршруты общественного транспорта

Нынешняя улица Букурешть появилась в городе во второй половине XIX века и до 1913 года называлась Подольской. В 1913 году она была переименована в честь губернатора Павла Федорова. В 1918 году румынские власти Бессарабии переименовали улицу в честь столицы Румынии — Букурешть. В 1924 году ей присвоили имя румынского политического деятеля Иона Брэтиану. После освобождения Молдавии в 1944 году улице вернули изначальное название — Подольская. Однако в 1970 году, когда в СССР отмечалось столетие В. И. Ленина, ее переименовали в честь большевистской газеты "Искра", которая печаталась в одном из домов на этой улице.

Последнее по времени переименование улица претерпела в 1990 году, когда ей вернули присвоенное властями Румынии название Букурешть.

До нынешнего решения примэрии в противоположном направлении по улице была открыта только одна полоса для общественного транспорта.