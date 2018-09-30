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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (в центре) сажает первое деревце на зеленой аллее ВДНХ Молдавской ССР.

"Преобразовывал людей" - как Брежнев руководил Молдовой

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (329)
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Брежнев в Молдавии - что за человек он был: об этом ранее рассказывала Алла Мохова, секретарь первого секретаря ЦК Компарии республики.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik, Нику Гончар. Близящийся октябрь в Молдове богат на интересные даты и годовщины. Но Sputnik, верный своему кредо, — говорить то, о чем другие молчат, — стремится рассказать в том числе и о тех событиях из нашего прошлого, которые редко тиражируются в СМИ.

Л. И. Брежнев на праздновании 50-летия образования Молдавской ССР
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Каким увидел Кишинев Брежнев >>>

В октябре 1952 года после двух лет труднейшей, — послевоенные годы! — работы Молдавию покидает Леонид Ильич Брежнев, тогда первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии нашей республики. Впереди у Брежнева — Москва, а именно членство и ряд назначений в Центральном комитете Компартии Советского Союза. В МССР он будет возвращаться с официальными визитами уже руководителем государства.

А в 52-м году у Леонида Ильича — теплые воспоминания о добрых жителях Молдовы и не менее приятные отзывы о нем среди тех, кому довелось поработать с ним бок о бок.

Алла Мохова, в девичестве Фролова, в 1950 году была принята на работу, — далее не тавтология, а точное наименование должностей, — секретарем первого секретаря ЦК КПМ Брежнева.

Генеральный секретерь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
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"Познакомились во время обеда. Брежнев зашел, подошел к нашему столику. "Здравствуйте, — говорит, — я Брежнев". "Здравствуйте, — отвечаю ему, — я Фролова". Он стал расспрашивать, где я работаю. Ответила, что в административном отделе (ЦК КПМ — ред.). Немногим позже прихожу к себе на работу, а мне говорят — "Ты здесь больше не работаешь, ты работаешь у Брежнева" — вспоминала ранее в беседах с журналистами Мохова.

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Новая должность — новый круг обязанностей, гораздо больше и сложнее, чем прежде.

"Иногда приходилось работать и до пяти утра. Так в то время было везде, и в Москве тоже. Время было такое. И, если я трудилась через сутки и, соответственно, могла отоспаться, то Леонид Ильич, когда бы он ни заканчивал накануне рабочий день, следующим утром в 10.00 он уже был у себя", — рассказывала Алла Мохова.

По ее словам, благодаря Брежневу обстановка в ЦК КПМ с его назначением туда сразу же изменилась — в лучшую сторону. На прием к нему, кстати, можно было попасть безо всяких затруднений. Хороший пример для нынешних апологетов демократии в чиновничьих креслах!

"Он обладал удивительной способностью располагать к себе людей. Кто с ним хоть раз говорил, уже был им очарован. Оживленнее стали и заседание бюро ЦК. Люди, которых я на тот момент уже хорошо знала, преобразились на глазах", — отмечала Мохова.

Своему секретарю Леонид Ильич помог получить высшее образование, а затем, после своего назначения "наверх", предложил ей место в Москве. Но Алла Фролова к тому моменту уже вышла замуж и предпочла остаться в Кишиневе.

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Кстати, несколько лет назад кишиневские тележурналисты сняли о молдавской "эпохе Брежнева" весьма интересную передачу, которая собрала немало просмотров в интернете. Видимо, Брежнев для многих до сих пор эталон и управленца, и человека, наделенного властью. И, к счастью, на эти темы говорит не только Sputnik, но и другие СМИ. Жаль только, что большинство продолжает молчать…

По материалам из открытых источников.

Тема:
Узнай Молдову! (329)

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Теги:
ЦК КПМ, КПМ, ЦК КПСС, Алла Мохова, Леонид Брежнев, МССР, СССР, Молдова, Кишинев, Примечательные факты
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