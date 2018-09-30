Бегун из Кении стал рекордсменом Кишиневского марафона — фото

Кенийский "путешественник-марафонец" показал лучшее время на финише в Кишиневе за все время проведения состязаний.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Лучший результат за всю историю проведения Кишиневского международного марафона сегодня, 30 сентября, показал кенийский спортсмен Бенжамин Кипроп Серем.

Марафонскую дистанцию в 42 километра он пробежал за 2 часа 16 минут 38 секунд, установив рекорд за все время проведения этих состязаний.

Кениец участвует в марафонах по всему миру. В апреле 2018 года он установил рекорд Харьковского марафона, пробежав 42 километра за 2 часа 18 минут и 13 секунд.

В Кишиневском марафоне приняли участие спортсмены из 50 государств мира, в том числе из России, Словении, Норвегии и США. На марафонскую дорожку вышли 18 тысяч человек.