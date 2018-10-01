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Выпускники средней школы. Село Цыбулевка Дубосарского района. Молдавская ССР.

Молдавские чиновники придумали, как находить деньги при их дефиците на благое дело

© Sputnik / Александр Макаров
Общество
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Северные районы Молдовы объединяются для обмена опытом в области улучшения жизни местного населения.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Если гора не идет к пророку, то один пророк может пойти к другому и обсудить что-нибудь нужное, насущное. В случае с Молдовой не нужно быть пророком, чтобы сказать — эта страна сможет нормально развиваться только, когда ее жители, включая руководителей нам местах, научатся друг с другом полноценно взаимодействовать.

Дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ремонт сельских дорог Молдовы - лед тронулся

Вот и организовали, видимо, из этих соображений, общую дискуссионную платформу по обмену опытом Рышканский и Глодянский районные советы. Недавно председатель Глодянского района Ион Леукэ приехал в Рышканы к своему местному коллеге Юрию Урзикэ, чтобы узнать о том, как реализовывался проект капитального ремонта столовой гимназии села Гэлэшень, в которой учатся 120 детей — откуда и как изыскивались средства, учитывай скудный бюджет районов Молдовы.

Сельское хозяйство РМ — в предкатастрофичном состоянии >>>

В свою очередь, Леукэ рассказал о том, как модернизировалась гимназия села Хыждиень, а также о том, откуда удалось привлечь финансы для ремонта дороги в этом населенном пункте.

"Наша дискуссионная платформа нужна для сотрудничества между районами. Будем проводить встречи и с председателями других районов севера страны", — отметил Ион Леукэ для Sputnik.

Городское и сельское население Молдовы
© Sputnik / Вадим Русу
Городское и сельское население Молдовы

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Теги:
обмен опытом, Глодяны, Рышканы, Молдова
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