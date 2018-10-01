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Лекарства

Наболело: врачи в Молдове не должны "экономить" на компенсированных лекарствах

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Медицинские страховщики призвали врачей активнее выписывать пациентам лекарства по компенсированным ценам.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Врачи не должны "экономить" на пациентах, воздерживаясь от выписывания компенсированных лекарств. Об этом шла речь на специальном семинаре, который провела Национальная компания медицинского страхования (НКМС).

Лекарства
© Sputnik /
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Эксперты НКМС отметили, что не существует причин для искусственных ограничений на назначение компенсированных лекарств. В соответствии с Постановлением Правительства о порядке компенсации лекарств в рамках обязательного медицинского страхования для каждой административно-территориальной единицы устанавливаются годовые суммы.

Эти суммы имеют свой предел в течение года в соответствии с динамикой рецептурных препаратов, но это не является основанием для того, чтобы врачи не назначали компенсированные препараты.

На совещании были представлены результаты мониторинга в процессе назначения компенсированных лекарств в январе-августе 2018 года. Среди частых недостатков, отмеченных НКМС, — назначение компенсированных лекарств при отсутствии подтверждения заболевания, для которого они были указаны, или превышение потребностей в течение максимум трех месяцев лечения.

В семинаре присутствовали более 40 врачей из разных медицинских учреждений.

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Теги:
компенсированные лекарства, Национальная компания медицинского страхования
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