Наболело: врачи в Молдове не должны "экономить" на компенсированных лекарствах

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Врачи не должны "экономить" на пациентах, воздерживаясь от выписывания компенсированных лекарств. Об этом шла речь на специальном семинаре, который провела Национальная компания медицинского страхования (НКМС).

Эксперты НКМС отметили, что не существует причин для искусственных ограничений на назначение компенсированных лекарств. В соответствии с Постановлением Правительства о порядке компенсации лекарств в рамках обязательного медицинского страхования для каждой административно-территориальной единицы устанавливаются годовые суммы.

Эти суммы имеют свой предел в течение года в соответствии с динамикой рецептурных препаратов, но это не является основанием для того, чтобы врачи не назначали компенсированные препараты.

На совещании были представлены результаты мониторинга в процессе назначения компенсированных лекарств в январе-августе 2018 года. Среди частых недостатков, отмеченных НКМС, — назначение компенсированных лекарств при отсутствии подтверждения заболевания, для которого они были указаны, или превышение потребностей в течение максимум трех месяцев лечения.

В семинаре присутствовали более 40 врачей из разных медицинских учреждений.