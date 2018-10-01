В Молдове водители гоняют, как сумасшедшие: почти 3000 нарушений за три дня

Пьяные люди без всяких документов за рулем в нашей стране — обычное дело.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Более 2 800 нарушений правил дорожного движения зарегистровала полиция Молдовы за выходные дни.

Из общего числа нарушений более 1 600 — это превышение скорости.

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В то же время были остановлены 43 пьяных водителя, а 48 человек за рулем оказались без водительских прав.

Неутешителен и итог по ДТП — за выходные зарегистровано 17 дорожно-дорожных происшествий, в которых погиб один и пострадали 28 человек и 1 человек.