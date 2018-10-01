16:04 01 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Полиция

В Молдове водители гоняют, как сумасшедшие: почти 3000 нарушений за три дня

© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0

Пьяные люди без всяких документов за рулем в нашей стране — обычное дело.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Более 2 800 нарушений правил дорожного движения зарегистровала полиция Молдовы за выходные дни. 

Из общего числа нарушений более 1 600 — это превышение скорости.

Страшное ДТП в Дрокии: один погиб, шестеро ранены, машина — груда металлолома>>>

В то же время были остановлены 43 пьяных водителя, а 48 человек за рулем оказались без водительских прав.

Неутешителен и итог по ДТП — за выходные зарегистровано 17 дорожно-дорожных происшествий, в которых погиб один и пострадали 28 человек и 1 человек.

По теме

ДТП с участием свадебного кортежа: невеста в ужасе
Страшное ДТП в Приднестровье: "Жигули" разорвало на куски - фото
Серьезное ДТП в центре Кишинева: две машины всмятку
Теги:
нарушение ПДД, водители, Национальный инспекторат по патрулированию
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Аэропорт Туруханска
Аэропорты России: ретро и футуризм воздушных ворот огромной страны
Кот
Откройте, я замерз: ловкий кот вернулся с прогулки и звонит в дверь - видео
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться