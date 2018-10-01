Настоящий триллер: пограничники Молдовы задержали украинского контрабандиста

Мобильный патруль остановил нарушителя, который пытался провезти в нашу страну незадекларированные товары.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Уголовное дело было открыто на гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу Молдовы с грузом товаров в обход контрольных пунктов, сообщает Пограничная полиция Молдовы.

Автомобиль нарушителя был остановлен мобильным патрулем пограничников вблизи Вулканешт. За рулем микроавтобуса с украинскими номерными знаками оказался 46-летний мужчина.

Микроавтобус был загружен товарами широкого потребления без каких-либо документов о происхождении. Товары были изготовлены на Украине и незаконно ввезены в Молдову без уплаты таможенных пошлин.

Пограничная полиция и прокуратура расследуют дело, чтобы выявить всех лиц, причастных к попытке провоза контрабанды.



