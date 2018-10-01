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Каталка в машине скорой помощи

Новые "скорые" отправляют в села - кто следующий на очереди

© Fotolia / Christian Schwier
Общество
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Около восьми тысяч человек будут пользоваться услугами новой кареты скорой помощи и современного медоборудования.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Пункт скорой медицинской помощи села Валя Пержей Тараклийского района открыт в понедельник после реконструкции.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в село передана новая карета скорой помощи и профильное оборудования.

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Новая "скорая" будет обслуживать 7700 жителей сел Валя Пержей и Кортен.

Еще совсем недавно автопарк Национального центра скорой медицинской догоспитальной помощи включал 295 машин, работавших еще с советских времен. Практически 80% этих автомобилей уже давно отслужили срок своей технической эксплуатации на 100%. Всего системе скорой медпомощи по республике необходимо около 450 машин.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Летом 2018 года в распоряжение Национального центра скорой медицинской догоспитальной помощи Молдовы поступили 170 новых машин скорой помощи. Для этого парламент РМ ратифицировал соглашение о займе между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы (БРСЕ), согласно которому будут эти "скорые" закуплены.

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Стоимость проекта — 12 миллионов евро, на эти деньги закупят 133 машины скорой помощи типа "В" и 35 машин скорой помощи типа "C". Машины распределяют по стране, чтобы обновить весь автопарк скорой медпомощи.

Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет с льготным пятилетним периодом. Рамочное соглашение о займе между Молдовой и БРСЕ в целях выполнения проекта по закупке автомобилей скорой помощи было подписано 12 июля 2018 года в Кишиневе.

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