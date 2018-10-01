Prima Casă - число семей, получивших льготные квартиры исчисляется сотнями

Молодые государственные чиновники продолжают подавать заявления на получение в кредит социального жилья.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Кредиты программы "Первый дом" (Prima Casă) получили 500 семей, живущих в Молдове.

© Sputnik / Антон Денисов Сколько стоит "Первый дом" в Молдове

По данным пресс-службы правительства, еще 27 заявлений на предоставление кредитов на покупку социального жилья одобрено на днях, другие 33 заявления пока находятся на рассмотрении.

Кредиты предоставляют пять молдавских банков, общая сумма этих ссуд — 230 миллионов леев, сумма государственных гарантий по данным кредитам — около 116 миллионов леев.

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Площадь одной квартиры из числа предоставляемых в рамках проекта "Первый дом" — 59 квадратных метров, стоимость ее — около 544 тысяч леев.

Средний возраст соискателей социального жилья — 31 год. В числе получателей квартир в рассрочку — 397 молодых семей и 163 неженатых молодых специалиста.

Программа "Первый дом" стартовала 26 марта 2018 года по инициативе премьер-министра Молдовы. Ее цель — наделить по выгодным условиям квартирами молодых государственных чиновников.