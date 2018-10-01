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Ребенок

Порно-скандал в Кишиневе - выйдет ли из тюрьмы растлитель подростков

CC0 / Pixabay / 3938030
Общество
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От 50 до 350 леев за половой акт платил пожилой адвокат девочке из неблагополучной семьи.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Дело об адвокате, который занимался сексом с несовершеннолетней, передано в суд.

Проституция
© Fotolia / Photographee.eu
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По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, жертва домогательств юриста — из неблагополучной семьи. В 2016 году мужчина поселил девочку в квартире в Кишиневе, на Ботанике, и два года кряду платил ей от 50 до 350 леев за половой акт.

Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Sputnik сообщал, что правоохранительные органы задержали столичного адвоката, который подозревается в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Следствию стало известно, что 62-летний мужчина использовал в своих сексуальных утехах несовершеннолетнюю из Каларашского района.

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На момент знакомства предполагаемого растлителя и его жертвы последней было всего 13 лет. По данным полиции, несовершеннолетняя тогда часто сбегала из дома. Мужчина разместил ребенка в своей квартире.

В ходе обысков в квартире адвоката обнаружены и изъяты свыше 80 фотографий мужчины с другими девочками, а также презервативы, сексуальные игрушки, мобильный телефон, фотоаппарат и компьютер — доказательства, которые указывают на возможную сексуальную эксплуатацию и других детей. Эти факты, как сообщили в полиции, сейчас проверяются.

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Теги:
растлитель, порно, юрист, секс, адвокат, скандал, тюрьма, приговор, суд, Молдова, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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