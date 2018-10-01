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Пенсионер

В Молдове отмечают день пожилых людей

© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Общество
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Международный день пожилых людей: как в Молдове отмечают этот праздник, и сколько в нашей стране людей преклонного возраста?

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В понедельник в Молдове как и во всем мире отмечают день пожилых людей. В этот день принято помогать всем людям преклонного возраста, а также проводить мероприятия в защиту их прав.

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Известно, что Молдова одна из тех стран, где эта категория людей является одной из самых многочисленных. К сожалению, большое число молодых людей уезжают за границу, здесь же остаются их родители, дедушки и бабушки.

По последним подсчетам, на начало 2018 года в Молдове проживало 629 тысяч жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 17,7% от общей численности населения. Год назад это число равнялось 609,3 тысячи (17,2%). Такие данные приводит Национальное бюро статистики Молдовы. Также они сообщают, что около 60% из общей численности пожилых людей составляют женщины, 56,6% проживают в сельской местности. В зависимости от возраста каждый третий житель имеет 60-64 года, а 13,2% населения республики составляют люди старше 80 лет.

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Коэффициент старения на селе — 17,6% против 18% в городской местности. Среди пожилых людей расклад таков: 67 мужчин на 100 женщин. А средняя продолжительность жизни 60-летних мужчин составляет лишь 17,6 года, тогда как женщин — 20 лет.

Чаще всего причиной смерти пожилых являются сердечнососудистые заболевания — 74,5% у женщин и 62% — у мужчин; злокачественные образования — 11,7% и 18,5%; болезни желудочно-кишечного тракта — 6,2% и 6,3%, соответственно.

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Более 116,2 тысяч пожилых людей продолжают работать, что составляет 9,6% от трудоустроенного населения Молдовы. Лишь у 18,8% пенсионеров располагаемые доходы в месяц равняются 2800 леев и выше. В основном они колеблются от 800 до 2000 леев. А у 1,1% стариков даже менее 400 леев.

Первого октября, 95 тысячам пожилым гражданам повысили пенсии более, чем на 300 леев. Индексация будет проведена для пенсий, которые были назначены с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года (с учетом доходов, полученных после 1 января 1999 года).

Расходы на увеличение пенсий составят около 90 миллионов леев.

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Теги:
пенсионеры, Международный день пожилых людей, Национальное бюро статистики, Молдова, Общество
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