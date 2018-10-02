Что стоит за попытками изменить Конституцию Молдовы

Эксперт объяснил, что стоит за попытками изменить закон о функционировании языков в Молдове.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Конституционный суд признал закон о функционированнии языков устаревшим не просто так, заявил в рамках пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова представитель Общественной палаты при Президенте РМ, один из разработчиков нового закона о функционировании языков Сергей Мишин.

© Sputnik / Ilya Pitalev Русский язык оказался самым массовым и популярным в Европе

Эксперт добавил, что в Молдове есть дискриминация по языковому признаку, в первую очередь, она касается доступа к информации, например, на сайтах министерства юстиции, парламента Молдовы или мэрии Кишинева.

Деловые контакты Молдовы и России — "дух идет впереди буквы">>>

Затем последовало решение Конституционного суда о том, что закон о функционировании языков устарел. После этого все в один голос говорили, что ничего не изменится и нормативные акты, где русский язык является в Республике Молдова языком межнационального общения, будут исполняться. Но на деле ситуация становится только хуже, объяснил Мишин.

"Конституционный суд, признавая устаревшим данный закон, покушался не только на русский язык. Граждане должны четко понять, что эта лакуна была сделана неспроста. В парламенте существует законодательная инициатива об изменении конституции, а именно первой части 13-й статьи", — подчеркнул эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Мишин

По словам Мишина, закон о функционировании языков является "подушкой" для статьи о государственном языке.

Теперь же, как считает специалист, у молдавского языка нет защиты.

Дело не сколько в том, что хотят в Молдове насадить румынский язык, в стране есть политическое направление, чтобы ничего молдавского не было в республике. И когда в Молдове хотят изменить Конституцию, но при этом страна хочет стать демократической, возникает вопрос — как же можно игнорировать языки этнических представителей?

Катастрофа "хайли лайкли": Москва сломала оружие информационной войны>>>

В завершении Мишин отметил, что сторонникам евроинтеграции стоит внимательно посмотреть на законы в Евросоюзе, которые своих граждан защищают. Ведь если власти намерены строить демократичное и европейское государство, нужно заботиться, в первую очередь, о людях.