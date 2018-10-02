Молдавский "крестник" Жукова занял первое место на фестивале в Киеве

Автомобиль ГАЗ М-21, принадлежавший Герою Советского Союза летчику Федору Селиверстову, принявшему боевое крещение в Молдове в годы Великой Отечественной войны, получил первое место за лучшую реставрацию.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В ретро-авто-мире Молдовы — новая удача и достижение! Наш соотечественник, член клуба "Авто Ретро Тюнинг" Сергей Малдур, вернее, его автомобиль, получил первое место на фестивале OldCarLand в Киеве за лучшую реставрацию.

Автомобиль Сергея, ГАЗ М-21 1958 года выпуска, — "крестник" самого маршала Советского Союза Георгия Жукова. К производству новая модель готовилась в 1956 году.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Сергей Малдур, проект представили технической комиссии в Кремле. Всех все устраивало, но Жуков решил, что решетка радиатора должна выглядеть иным образом. Тогда разработчики поместили на нее центральный элемент в форме звезды с маршальских погон. Так с легкой руки маршала Победы этот авто-раритет стал сходить с конвейера именно в таком виде.

Выпускали эту версию авто недолго — всего лишь два года, общее число экземпляров насчитывало около 31 тысячи.

"Эта машина принадлежала участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, кавалеру многих боевых наград, летчику-асу Федору Петровичу Селиверстову. Боевое крещение Селиверстов получил 27 июня 1941 года в Молдове. В воздушном бою Федор Петрович сбил немецкий истребитель, но и сам был подбит, совершил вынужденную посадку. Он также принимал участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Дважды был тяжело ранен. За время Великой Отечественной войны Селиверстов совершил 236 боевых вылетов", — рассказал Малдур.

После войны Селивестров жил в Кагуле, работал начальником местного аэропорта. Скончался 14 октября 2000 года, похоронен в этом городе.