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Командующий войсками Западного фронта, генерал армии Г. К. Жуков.

Молдавский "крестник" Жукова занял первое место на фестивале в Киеве

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (330)
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Автомобиль ГАЗ М-21, принадлежавший Герою Советского Союза летчику Федору Селиверстову, принявшему боевое крещение в Молдове в годы Великой Отечественной войны, получил первое место за лучшую реставрацию.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В ретро-авто-мире Молдовы — новая удача и достижение! Наш соотечественник, член клуба "Авто Ретро Тюнинг" Сергей Малдур, вернее, его автомобиль, получил первое место на фестивале OldCarLand в Киеве за лучшую реставрацию.

Автомобиль Сергея, ГАЗ М-21 1958 года выпуска, — "крестник" самого маршала Советского Союза Георгия Жукова. К производству новая модель готовилась в 1956 году.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Сергей Малдур, проект представили технической комиссии в Кремле. Всех все устраивало, но Жуков решил, что решетка радиатора должна выглядеть иным образом. Тогда разработчики поместили на нее центральный элемент в форме звезды с маршальских погон. Так с легкой руки маршала Победы этот авто-раритет стал сходить с конвейера именно в таком виде.

Выпускали эту версию авто недолго — всего лишь два года, общее число экземпляров насчитывало около 31 тысячи.

"Эта машина принадлежала участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, кавалеру многих боевых наград, летчику-асу Федору Петровичу Селиверстову. Боевое крещение Селиверстов получил 27 июня 1941 года в Молдове. В воздушном бою Федор Петрович сбил немецкий истребитель, но и сам был подбит, совершил вынужденную посадку. Он также принимал участие в Курской битве, освобождении Белоруссии и разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Дважды был тяжело ранен. За время Великой Отечественной войны Селиверстов совершил 236 боевых вылетов", — рассказал Малдур.

После войны Селивестров жил в Кагуле, работал начальником местного аэропорта. Скончался 14 октября 2000 года, похоронен в этом городе.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Ретро-чудо: Жуков одобрил, а умелец из Молдовы возродил
Тема:
Узнай Молдову! (330)

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Теги:
ретро-автомобили, Сергей Малдур, Георгий Жуков, МССР, Киев, СССР, Молдова, Кишинев, Примечательные факты
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