В Молдове можно подать заявку на получение Международных водительских прав

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Cо второго октября 2018 года граждане Молдовы могут подать заявку на получение Международных водительских прав, сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг.

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Документы можно будет получить и в срочном порядке в течение шести часов или суток. Также их будут выдавать после трех, пяти или 15 рабочих дней. В скором времени цена на международные водительские права станет такой же, как и на молдавские.

Ведомство начало принимать заявки на получение этого документа еще третьего сентября этого года. Уже зарегистрировано 309 заявок. Для получения прав все желающие могут обратиться в офис по адресу ул. Сэлкымилор, 28 в Кишиневе.

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Права выдаются по запросу на основании национального водительского удостоверения, сроком до трех лет. Также нужно предоставить и другие документы: внутренний паспорт, действительное водительское удостоверение нового образца (или же действительные удостоверения образца 2008 или 2015 годов), чек об оплате услуги по установленным тарифам.

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Этот международный документ позволяет управлять транспортными средствами в международном автомобильном движении только при наличии национального водительского удостоверения.

Можно свободно ездить в 83 странах мира, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году.

Документ станет недействительным в случае аннулирования внутренних водительских прав.