12:54 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Автомобиль

В Молдове можно подать заявку на получение Международных водительских прав

CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0

Агентство государственных услуг объявило о начале выдачи международных водительских прав гражданам Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Cо второго октября 2018 года граждане Молдовы могут подать заявку на получение Международных водительских прав, сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг.

За рулем
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове будут отбирать водительские права: по какой причине

Документы можно будет получить и в срочном порядке в течение шести часов или суток. Также их будут выдавать после трех, пяти или 15 рабочих дней. В скором времени цена на международные водительские права станет такой же, как и на молдавские.

Ведомство начало принимать заявки на получение этого документа еще третьего сентября этого года. Уже зарегистрировано 309 заявок. Для получения прав все желающие могут обратиться в офис по адресу  ул. Сэлкымилор, 28 в Кишиневе.

Важное изменение по паспортам Молдовы скоро вступит в силу>>>

Права выдаются по запросу на основании национального водительского удостоверения, сроком до трех лет. Также нужно предоставить и другие документы: внутренний паспорт, действительное водительское удостоверение нового образца (или же действительные удостоверения образца 2008 или 2015 годов), чек об оплате услуги по установленным тарифам.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Водители из Приднестровья смогут ездить в Европу

Этот международный документ позволяет управлять транспортными средствами в международном автомобильном движении только при наличии национального водительского удостоверения.

Можно свободно ездить в 83 странах мира, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году.

Документ станет недействительным в случае аннулирования внутренних водительских прав.

По теме

Шулетя: нарушений ПДД будет гораздо меньше, если сильно повысить штрафы
Видеофакт: в Кишиневе ПДД – только для избранных
Выдача водительских прав упростилась, одной справкой стало меньше
Чем может закончиться покупка водительских прав в Молдове
Теги:
международные водительские права, водительские права, Агентство государственных услуг, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Последствия землетрясения и цунами в Индонезии
Страшное видео: последствия цунами в Индонезии – вода не пощадила никого
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться