Все о налоговой реформе, которая вступила в силу в Молдове

В Молдове вступает в силу налоговая реформа, которая затронет всех граждан республики. Что нужно о ней знать?

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В Молдове второго октября вступает в силу налоговая реформа. В первую очередь внедряется единый подоходный налог в размере 12%, увеличивается личное освобождение для физических лиц, а также снижаются отчисления работодателя в бюджет социального страхования. © Sputnik / Osmatesco Шеларь: налоговая реформа задешево узаконит дома в "сиротских" районах

Единый подоходный налог для физических лиц в размере 12% будет вместо ставки в 7% и 18%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

Финансовая "революция": в Молдове для некоторых отменят подоходный налог>>>

Более того для некоторых категорий граждан это личное освобождение будет еще больше — 30 тысяч леев. Речь идет о лицах с ограниченными возможностями

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%. © AFP 2018 / KAREN BLEIER Пусть весь мир подождет: налоговая "революция" в Молдове и Всемирный банк

Ранее разработчики законопроекта заявляли, что вместе с внедрением этой инициативы сократятся примерно на два миллиарда леев поступления в государственный бюджет страны.

Однако, как считают специалисты, возместить этот дефицит позволит тот факт, что как физические, так и юридические лица перейдут на "белую" бухгалтерию. Таким образом, основная цель этой инициативы заключается в постепенном сокращении достаточно внушительной доли теневой экономики.

Подобные изменения в законодательстве снизят налоговую нагрузку на заработную плату, поспособствуют повышению конкурентоспособности молдавского бизнеса и не в последнюю очередь повлияют на рост реальных доходов работников и населения.