23:11 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
деньги

Все о налоговой реформе, которая вступила в силу в Молдове

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
250 0 0

В Молдове вступает в силу налоговая реформа, которая затронет всех граждан республики. Что нужно о ней знать?

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В Молдове второго октября вступает в силу налоговая реформа. В первую очередь внедряется единый подоходный налог в размере 12%, увеличивается личное освобождение для физических лиц, а также снижаются отчисления работодателя в бюджет социального страхования.

Галина Шеларь
© Sputnik / Osmatesco
Шеларь: налоговая реформа задешево узаконит дома в "сиротских" районах

Единый подоходный налог для физических лиц в размере 12% будет вместо ставки в 7% и 18%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

Финансовая "революция": в Молдове для некоторых отменят подоходный налог>>>

Более того для некоторых категорий граждан это личное освобождение будет еще больше — 30 тысяч леев. Речь идет о лицах с ограниченными возможностями

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Всемирный банк
© AFP 2018 / KAREN BLEIER
Пусть весь мир подождет: налоговая "революция" в Молдове и Всемирный банк

Ранее разработчики законопроекта заявляли, что вместе с внедрением этой инициативы сократятся примерно на два миллиарда леев поступления в государственный бюджет страны.

Однако, как считают специалисты, возместить этот дефицит позволит тот факт, что как физические, так и юридические лица перейдут на "белую" бухгалтерию. Таким образом, основная цель этой инициативы заключается в постепенном сокращении достаточно внушительной доли теневой экономики.

Подобные изменения в законодательстве снизят налоговую нагрузку на заработную плату, поспособствуют повышению конкурентоспособности молдавского бизнеса и не в последнюю очередь повлияют на рост реальных доходов работников и населения.

По теме

Налоговая реформа в Молдове: как изменятся зарплаты жителей страны
Налоговая реформа в Молдове: все тайны и "подводные камни" изменений
Экономист рассказал, почему в Молдове пенсионеры платят НДС, а богачи - нет
Экономист: об этом преступлении против народа Молдовы все забыли
Теги:
налоговая реформа, Налоговая инспекция, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Сидоров: в РМ поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Сидоров: в республике поставлена точка с молдавско-русским билингвизмом
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться